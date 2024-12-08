У понеділок, 9 грудня, обмеження електрики діятимуть 11 годин – графік Укренерго

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У понеділок, 9 грудня, обмеження споживання електроенергії діятимуть впродовж 11 годин, повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".

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Анонсується, що для побутових споживачів діятиме одна черга відключень з 08:00 до 19:00.

Для промисловості заплановані графіки обмеження потужності з 07:00 до 20:00.

Укренерго зазначило, що впродовж доби можуть змінитися час застосування та обсяг обмежень. Компанія закликала людей не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з'являється за графіком.

"Завдяки масштабним відновлювальним роботам – енергетики поступово покращують ситуацію в енергосистемі після масованої атаки 28 листопада. Ремонтні роботи тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", – зауважили у повідомленні.

ДОВІДКА Черга – група побутових і промислових споживачів, які використовують певну кількість мегават. Загалом є шість таких черг. Укренерго пояснювало: умовно, одна черга – це чотири години відключень на добу, дві – вісім годин, три – 12 годин і чотири – 12+ годин. Проте якщо, наприклад, три черги застосовуються на декілька годин, то у цей час світло вимикають у більшої кількості абонентів. Дані щодо тривалості відключень за конкретними адресами можна дізнатися на ресурсах місцевих обленерго – вони ж і визначають тривалість черги та її перемикання.

За даними Повітряних сил, 28 листопада росіяни запустили по Україні понад 90 ракет і близько 100 дронів-"шахедів". Більшість вдалося збити, але також зафіксовано 12 влучань, в основному по об’єктах паливно-енергетичного сектору.

5 грудня в Укренерго заявили: поки що не збираються будувати підземні підстанції, бо вважають таке рішення проблематичним.