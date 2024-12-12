В Украине 4,9 млн ВПЛ, официально в оккупацию вернулось 1000 человек – правительство

Фото: Укринформ

По состоянию на 2 декабря в Украине зарегистрировано почти 5 млн. внутренне перемещенных лиц, официально на оккупированные территории вернулись около 1000 украинцев. Об этом свидетельствуют данные Министерства социальной политики, которые это предоставило Радио Свобода.

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В начале месяца в Украине было зарегистрировано 4,9 млн ВПЛ – за год их количество уменьшилось на 250 000 человек.

По данным электронных систем Минсоцполитики, на 1 ноября 2024 года к предыдущему месту жительства всего вернулись 29 000 человек (около 7,7% от общего числа снявшихся с учета).

При этом, заявили в министерстве, из 29 000 человек на временно оккупированные территории вернулась одна тысяча, а 18,9 – на "условно безопасные территории", еще 9000 – на территории "возможных боевых действий".

"В это количество [29 000 человек] входят украинцы, которые возвращались в любой из регионов страны, в частности, и те, которые считаются условно безопасными (например, Киевщина, Житомирщина, Черниговщина и т.д.).

Ранее нардеп от Слуги народа Максим Ткаченко утверждал, что якобы 150 000 ВПЛ вернулись в оккупацию, а позже сам возразил такие цифры. Других подтверждений таким данным не было.

2 сентября Кабмин принял решение продлить выплаты на проживание для отдельных категорий ВПЛ еще на полгода. В 2024 году условия выплат были существенно усилены.

20 ноября Верховная Рада поручила провести масштабную инвентаризацию помещений, которые могут использоваться для проживания вынужденных переселенцев.

4 декабря парламент поддержал в целом законопроект о компенсациях для внутренне перемещенных лиц за уничтоженное недвижимое имущество.