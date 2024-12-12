В Україні 4,9 млн внутрішньо переміщених осіб, офіційно в окупацію повернулися 1000 осіб – уряд

Фото: Укрінформ

Станом на 2 грудня в Україні зареєстровано майже 5 млн внутрішньо переміщених осіб, офіційно на окуповані території повернулися близько 1000 українців. Про це свідчать дані Міністерства соціальної політики, які надало Радіо Свобода.

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На початку місяця в Україні було зареєстровано 4,9 млн ВПО – за рік їхня кількість зменшилася на 250 000 осіб.

За даними електронних систем Мінсоцполітики, на 1 листопада 2024 року до попереднього місця проживання загалом повернулися 29 000 людей (близько 7,7% від загальної кількості тих, хто знявся з обліку).

Водночас, як заявили у міністерстві, з 29 000 людей на тимчасово окуповані території повернулася одна тисяча, а 18,9 – на "умовно безпечні території", ще 9000 – на території "можливих бойових дій".

"До цієї кількості [29 000 людей] входять українці, які поверталися до будь-якого з регіонів країни, зокрема, й тих, які вважають умовно безпечними (наприклад, Київщина, Житомирщина, Чернігівщина тощо).

Раніше нардеп від Слуги народу Максим Ткаченко стверджував, що нібито 150 000 ВПО повернулися до окупації, а пізніше сам заперечив такі цифри. Інших підтверджень цих даних не було.

2 вересня Кабмін ухвалив рішення продовжити виплати на проживання для окремих категорій ВПО ще на пів року. У 2024 році умови для виплат були суттєво посилені.

20 листопада Верховна Рада доручила провести масштабну інвентаризацію приміщень, які можуть бути використані для проживання вимушених переселенців.

4 грудня парламент підтримав у цілому законопроєкт про компенсації для внутрішньо переміщених осіб за знищене нерухоме майно.