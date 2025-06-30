"У вас будет в три раза дешевле и быстрее". Экс-глава финской разведки оценил ОПК Украины

Товери отметил, что мощности украинской оборонной промышленности выросли в 35 раз, но нужны деньги, чтобы полностью "загрузить" их

САУ "Богдана" (Иллюстративное фото: Mark Claus Rassmussen / EPA)

Лучший способ преодолеть дефицит вооружений в Европейском союзе – инвестировать в производство в Украине, где это будет в три раза дешевле и быстрее, чем на Западе. Такое мнение в интервью LIGA.net высказал Пекка Товери, бывший глава финской разведки (2019-2020), генерал в отставке и депутат Европарламента.

"Я бы сказал, что лучший способ восполнить европейский дефицит [вооружений] – инвестировать в украинскую промышленность. За время войны мощности украинского военно-промышленного комплекса выросли в 35 раз", – отметил он.

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И хотя производственные мощности в Украине стали намного больше, ее правительство не располагает достаточными средствами, чтобы "загрузить" их полностью, отметил Товери.

Поэтому, считает бывший военный, самым простым вариантом для Европы является инвестирование в украинские оборонные предприятия.

"Украинское производство будет в три раза дешевле и в три раза быстрее, чем западное", – подчеркнул бывший глава разведки.

Он также отметил, что ЕС необходимо улучшить стандартизацию оборонной продукции.

Например, в Европе существует 14 различных типов боеприпасов калибра 155 миллиметров (стандарт НАТО), которые несовместимы друг с другом – то есть, получив только один тип, нельзя будет стрелять из определенных артиллерийских установок, пояснил Товери.

"Это вопрос, который мы должны сначала согласовать внутри Европы, а затем уже с украинскими производителями. Мол: вот, мы наконец-то решили – это та стандартная модель, которую мы все хотим использовать отныне", – отметил евродепутат.