"У вас будет в три раза дешевле и быстрее". Экс-глава финской разведки оценил ОПК Украины
Лучший способ преодолеть дефицит вооружений в Европейском союзе – инвестировать в производство в Украине, где это будет в три раза дешевле и быстрее, чем на Западе. Такое мнение в интервью LIGA.net высказал Пекка Товери, бывший глава финской разведки (2019-2020), генерал в отставке и депутат Европарламента.
"Я бы сказал, что лучший способ восполнить европейский дефицит [вооружений] – инвестировать в украинскую промышленность. За время войны мощности украинского военно-промышленного комплекса выросли в 35 раз", – отметил он.
И хотя производственные мощности в Украине стали намного больше, ее правительство не располагает достаточными средствами, чтобы "загрузить" их полностью, отметил Товери.
Поэтому, считает бывший военный, самым простым вариантом для Европы является инвестирование в украинские оборонные предприятия.
"Украинское производство будет в три раза дешевле и в три раза быстрее, чем западное", – подчеркнул бывший глава разведки.
Он также отметил, что ЕС необходимо улучшить стандартизацию оборонной продукции.
Например, в Европе существует 14 различных типов боеприпасов калибра 155 миллиметров (стандарт НАТО), которые несовместимы друг с другом – то есть, получив только один тип, нельзя будет стрелять из определенных артиллерийских установок, пояснил Товери.
"Это вопрос, который мы должны сначала согласовать внутри Европы, а затем уже с украинскими производителями. Мол: вот, мы наконец-то решили – это та стандартная модель, которую мы все хотим использовать отныне", – отметил евродепутат.
- В июле 2024 года Дания заказала у Украины 18 артиллерийских систем "Богдана" для ВСУ, и уже в сентябре они были переданы армии. Министр обороны королевства отмечал, что в Европе это заняло бы несколько лет. Дания первой начала закупать вооружение для ВСУ у украинских производителей, и такой формат сотрудничества Киева с партнерами назвали "датской моделью".
- В том же интервью Товери заявил, что обстрелами каждую ночь и гибелью мирных жителей россияне хотят "сломать хребет украинскому народу" и заставить Украину сдаться и заключить мир на условиях диктатора Путина, однако у них это не получится.