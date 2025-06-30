Виготовляти зброю в Україні буде втричі дешевше і швидше, ніж на Заході – ексглава фінської розвідки
САУ "Богдана" (Ілюстративне фото: Mark Claus Rassmussen / EPA)

Найкращий спосіб подолати дефіцит озброєнь у Європейському союзі – інвестувати у виробництво в Україні, де це буде втричі дешевше та швидше, ніж на Заході. Таку думку в інтерв'ю LIGA.net висловив Пекка Товері, ексглава фінської розвідки (2019-2020), генерал у відставці та депутат Європарламенту.

"Я б сказав, що найкращий спосіб заповнити європейський дефіцит [озброєнь] – інвестувати в українську промисловість. За час війни потужність українського військово-промислового комплексу зросла в 35 разів", – зауважив він.

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І хоча виробничі потужності в Україні стали набагато більшими, проте її уряд не має достатньо грошей, аби "завантажити" їх повністю, зазначив Товері.

Відтак, вважає ексвійськковий, найпростішим варіантом для Європи є інвестиція в українські оборонні підприємства.

"Українське виробництво буде втричі дешевшим і втричі швидшим, ніж західне", – наголосив колишній глава розвідки.

Також він зазначив, що ЄС має покращити стандартизацію оборонної продукції.

Наприклад, у Європі існує 14 різних типів боєприпасів калібру 155-міліметрів (стандарт НАТО), які не сумісні між собою – тобто отримавши лише якийсь один тип, не можна буде стріляти з певних артилерійських установок, пояснив Товері.

"Це те питання, яке ми маємо спочатку узгодити всередині Європи, а вже потім – з українськими виробниками. Мовляв: от, ми нарешті вирішили – це та стандартна модель, яку ми всі хочемо використовувати відтепер", – зазначив євродепутат.

  • У липні 2024 року Данія замовила в України 18 артилерійських систем "Богдана" для ЗСУ – й уже в вересні ті були передані війську. Міністр оборони королівства зазначав, що у Європі це б зайняло декілька років. Данія перша почала закуповувати озброєння для ЗСУ в українських виробників, й такий формат співпраці Києва з партнерами назвали "данською моделлю".
  • У цьому ж інтерв'ю Товері заявив, що обстрілами кожної ночі та втратами серед цивільних людей росіяни хочуть "зламати хребет українському народу" та змусити Україну здатися й укласти мир на умовах диктатора Путіна, проте у них цього не вийде.
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