Виготовляти зброю в Україні буде втричі дешевше і швидше, ніж на Заході – ексглава фінської розвідки
Найкращий спосіб подолати дефіцит озброєнь у Європейському союзі – інвестувати у виробництво в Україні, де це буде втричі дешевше та швидше, ніж на Заході. Таку думку в інтерв'ю LIGA.net висловив Пекка Товері, ексглава фінської розвідки (2019-2020), генерал у відставці та депутат Європарламенту.
"Я б сказав, що найкращий спосіб заповнити європейський дефіцит [озброєнь] – інвестувати в українську промисловість. За час війни потужність українського військово-промислового комплексу зросла в 35 разів", – зауважив він.
І хоча виробничі потужності в Україні стали набагато більшими, проте її уряд не має достатньо грошей, аби "завантажити" їх повністю, зазначив Товері.
Відтак, вважає ексвійськковий, найпростішим варіантом для Європи є інвестиція в українські оборонні підприємства.
"Українське виробництво буде втричі дешевшим і втричі швидшим, ніж західне", – наголосив колишній глава розвідки.
Також він зазначив, що ЄС має покращити стандартизацію оборонної продукції.
Наприклад, у Європі існує 14 різних типів боєприпасів калібру 155-міліметрів (стандарт НАТО), які не сумісні між собою – тобто отримавши лише якийсь один тип, не можна буде стріляти з певних артилерійських установок, пояснив Товері.
"Це те питання, яке ми маємо спочатку узгодити всередині Європи, а вже потім – з українськими виробниками. Мовляв: от, ми нарешті вирішили – це та стандартна модель, яку ми всі хочемо використовувати відтепер", – зазначив євродепутат.
- У липні 2024 року Данія замовила в України 18 артилерійських систем "Богдана" для ЗСУ – й уже в вересні ті були передані війську. Міністр оборони королівства зазначав, що у Європі це б зайняло декілька років. Данія перша почала закуповувати озброєння для ЗСУ в українських виробників, й такий формат співпраці Києва з партнерами назвали "данською моделлю".
- У цьому ж інтерв'ю Товері заявив, що обстрілами кожної ночі та втратами серед цивільних людей росіяни хочуть "зламати хребет українському народу" та змусити Україну здатися й укласти мир на умовах диктатора Путіна, проте у них цього не вийде.