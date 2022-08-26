UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВМС ВСУ потеряли на войне катер Славянск и тральщик Геническ. За них "уже отомстили"

Цей матеріал також доступний українською
26.08.2022, 01:38
ВМС ВСУ потеряли на войне катер Славянск и тральщик Геническ. За них
Тральщик Геническ (Фото: Twitter Тараса Чмута)

Военно-морские сили потеряли в войне против России патрульный катер Славянск и рейдовый тральщик Геническ. Об этом следует из сообщения Офиса президента о награждении ВСУ в честь Дня Независимости.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В ОП сообщили, что Владимир Зеленский лично вручил награду "Крест боевых заслуг" командиру морского водолазного судна "Нетишин" Николаю Соколовскому. Штаб-старшина Соколовский принимал участие в поиске погибших из экипажей катера Славянск и  тральщика Геническ. 

После этого глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут подтвердил в Twitter, что оккупанты обстреляли крылатыми ракетами из самолетов из Новофедоровки катер Славянск и  тральщик Геническ во время выполнения боевых задач. По его словам, ВСУ уже отомстили за них. 

Наталия Фреик
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВМС ВСУ флот Украины потери катера новофедоровка
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 