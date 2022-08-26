ВМС ВСУ потеряли на войне катер Славянск и тральщик Геническ. За них "уже отомстили"
Военно-морские сили потеряли в войне против России патрульный катер Славянск и рейдовый тральщик Геническ. Об этом следует из сообщения Офиса президента о награждении ВСУ в честь Дня Независимости.
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В ОП сообщили, что Владимир Зеленский лично вручил награду "Крест боевых заслуг" командиру морского водолазного судна "Нетишин" Николаю Соколовскому. Штаб-старшина Соколовский принимал участие в поиске погибших из экипажей катера Славянск и тральщика Геническ.
После этого глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут подтвердил в Twitter, что оккупанты обстреляли крылатыми ракетами из самолетов из Новофедоровки катер Славянск и тральщик Геническ во время выполнения боевых задач. По его словам, ВСУ уже отомстили за них.
Мэр Южного Вадим Новацкий заявлял, что 3 марта патрульный катер "Славянск" затонул в результате обстрела россиян.
Патрульный катер "Славянск" типа Island - класс быстроходных патрульных катеров для береговой охраны США, предназначенных для патрулирования и поисково-спасательных операций в прибрежных водах. США передали Украине в сентябре 2019 года.
Рейдовый тральщик "Геническ" - корабль противоминной обороны прибрежного плавания ВМС Украины. Известен тем, что его командир и весь экипаж отказались перейти на сторону захватчиков во время оккупации полуострова Крым Россией.
- 9 августа в Крыму прогремели взрывы в районе российской авиабазы в Новофедоровке. На следующий день после взрывов Генштаб ВСУ сообщил, что РФ потеряла девять самолетов.
- Украина официально не взяла на себя ответственность за удар.
- Британская разведка заявляла, что авиация Черноморского флота РФ значительно ослаблена из-за взрывов в Новофедоровке.
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