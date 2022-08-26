ВМС ВСУ потеряли на войне катер Славянск и тральщик Геническ. За них "уже отомстили"

Военно-морские сили потеряли в войне против России патрульный катер Славянск и рейдовый тральщик Геническ. Об этом следует из сообщения Офиса президента о награждении ВСУ в честь Дня Независимости.

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Наталия Фреик

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