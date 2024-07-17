Восемь главных новостей Украины и мира на 21:00 17 июля
- Украина вернула 95 защитников из плена: среди них летевший на Азовсталь доброволец – фото. 17 июля Украине удалось вернуть 95 защитников из российского плена, сообщил президент Владимир Зеленский. Среди освобожденных – воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и пограничники (подробнее).
- "Никаких дискуссий об Украине без Украины". Глава Евросовета ответил на письмо Орбана. Президент Европейского совета Шарль Мишель в ответе на письмо премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по поводу его "миротворческой миссии" заявил, что никаких дискуссий об Украине не может происходить без Украины. Документ, датированный 16 июля, попал в распоряжение Радио Свобода (подробнее).
- Энергоатом включил после планового ремонта атомный энергоблок. Это усилит энергосистему. После планового ремонта к энергосистеме подключили энергоблок мощностью 1000 МВт на одной из атомных электростанций Украины, сообщила пресс-служба Энергоатома. Активная ремонтная кампания на атомных энергоблоках – одна из причин, почему отключения света в июле 2024 года существенно усилились (подробнее).
- Мобильных операторов обязали обеспечить 10 часов работы сети без света. Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ), входящий в структуру Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, обновил требования работы базовых станций мобильных операторов в условиях военного положения (подробнее).
- "Очень большое количество случаев". Россия бьет FPV-дронами по полям, чтобы сжечь урожай. Российская армия с началом жатвы начала целенаправленно бить FPV-дронами по полям, чтобы сжечь урожай. Такие случаи фиксируются, например, в Херсонской области, рассказал заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук (подробнее).
- Украина уже выполнила условия для новых траншей и от ЕС, и от МВФ. Украина выполнила условия получения новых траншей финансовой помощи от Европейского Союза и Международного валютного фонда, сообщили Министерство экономики и Министерство финансов. Теперь страны-члены ЕС должны проработать и подтвердить отчет о выполнении Украиной индикаторов второго квартала, а затем утвердить решение о предоставлении средств (подробнее).
- Нардеп Задорожний получил 3 млн грн залога и электронный браслет – решение суда. Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату Николаю Задорожному – залог 3 028 000 грн, электронный браслет и другие обязательства. Политика подозревают в "просьбе" о взятке в 3,4 млн грн за помощь с тендером (подробнее).
- Генсек НАТО объявил нового старшего представителя в Украине. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о назначении старшего представителя, который возглавит Представительство Альянса в Украине – им стал Патрик Тернер с опытом работы как в блоке, так и в Великобритании (подробнее).
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