Дело о взятке. Нардепу от Слуги народа Задорожнему избрали меру пресечения
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату Николаю Задорожнему, подозреваемому в вымогательстве 3,4 млн грн взятки за помощь с тендером. Ему присудили залог 3 028 000 грн, электронный браслет и другие обязательства. Об этом сообщила судья во время судебного заседания.
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Суд частично удовлетворил ходатайство старшего детектива Национального антикоррупционного бюро.
Что касается подозреваемого Задорожнего, то применили 3 028 000 грн залога – его может внести как подозреваемый, так и другое физическое или юридическое лицо.
Также на нардепа на два месяца возложили следующие обязанности:
→ носить электронное средство контроля;
→ прибывать к следователям, прокурорам и суду по первому требованию;
→ не отлучаться за пределы Киева и области без разрешения следователей и прокуроров;
→ сообщать следователям и прокурорам об изменении своего места жительства или места работы;
→ воздерживаться от общения со свидетелями об обстоятельствах уголовного производства вне следственных и процессуальных действий;
→ сдать в органы государственной власти документы, дающие право на выезд и въезд в Украину.
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В понедельник, 15 июля, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении Задорожнему за "просьбу" главе сельского совета об откате в 3,4 млн грн за помощь с тендером по ремонту водопровода в Ахтырском районе Сумской области.
Нардеп как раз является мажоритарщиком от Ахтырского района – он избирался от Слуги народа. После объявления о подозрении его исключили из партии, а членство во фракции "слуг" приостановили.
Спикер СН заявила, что Задорожнего также исключат из возглавляемой им парламентской временной следственной комиссии по вопросам обустройства фортификаций и закупки дронов.
Также 17 июля НАБУ опубликовало, как утверждается, прослушку с участием нардепа и главы сельсовета:
Задорожний – украинский шоумен, ведущий и организатор праздничных мероприятий. Работал в ивент-агентстве GB Event by Kvartal 95.
Окончил Криворожский государственный педагогический университет (по специальности – учитель физики и информатики).
- Был менеджером по сбыту и снабжению, преподавал, участник юмористической группы "Братья Гагарины", выступавшей на телепроекте "Бойцовский клуб".
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