Дело о взятке. Нардепу от Слуги народа Задорожнему избрали меру пресечения

Мера пресечения "слуге" избрана на два месяца

Николай Задорожний (Фото: Facebook политика)

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату Николаю Задорожнему, подозреваемому в вымогательстве 3,4 млн грн взятки за помощь с тендером. Ему присудили залог 3 028 000 грн, электронный браслет и другие обязательства. Об этом сообщила судья во время судебного заседания.

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Суд частично удовлетворил ходатайство старшего детектива Национального антикоррупционного бюро.

Что касается подозреваемого Задорожнего, то применили 3 028 000 грн залога – его может внести как подозреваемый, так и другое физическое или юридическое лицо.

Также на нардепа на два месяца возложили следующие обязанности:

→ носить электронное средство контроля;

→ прибывать к следователям, прокурорам и суду по первому требованию;

→ не отлучаться за пределы Киева и области без разрешения следователей и прокуроров;

→ сообщать следователям и прокурорам об изменении своего места жительства или места работы;

→ воздерживаться от общения со свидетелями об обстоятельствах уголовного производства вне следственных и процессуальных действий;

→ сдать в органы государственной власти документы, дающие право на выезд и въезд в Украину.

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В понедельник, 15 июля, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении Задорожнему за "просьбу" главе сельского совета об откате в 3,4 млн грн за помощь с тендером по ремонту водопровода в Ахтырском районе Сумской области.

Нардеп как раз является мажоритарщиком от Ахтырского района – он избирался от Слуги народа. После объявления о подозрении его исключили из партии, а членство во фракции "слуг" приостановили.

Спикер СН заявила, что Задорожнего также исключат из возглавляемой им парламентской временной следственной комиссии по вопросам обустройства фортификаций и закупки дронов.

Также 17 июля НАБУ опубликовало, как утверждается, прослушку с участием нардепа и главы сельсовета:

Задорожний – украинский шоумен, ведущий и организатор праздничных мероприятий. Работал в ивент-агентстве GB Event by Kvartal 95.

Окончил Криворожский государственный педагогический университет (по специальности – учитель физики и информатики).

Был менеджером по сбыту и снабжению, преподавал, участник юмористической группы "Братья Гагарины", выступавшей на телепроекте "Бойцовский клуб".

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