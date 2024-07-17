Справа про хабар. Нардепу від Слуги народу Задорожньому обрали запобіжний захід
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутату Миколі Задорожньому, підозрюваному у вимаганні 3,4 млн грн хабаря за допомогу з тендером. Йому присуджено заставу 3 028 000 грн, електронний браслет та інші зобов'язання. Про це повідомила суддя під час судового засідання.
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Суд частково задовольнив клопотання старшого детектива Національного антикорупційного бюро.
Щодо підозрюваного Задорожнього застосували 3 028 000 грн застави – її може внести як підозрюваний, так і інша фізична або юридична особа.
Також на нардепа на два місяці поклали такі обов'язки:
→ носити електронний засіб контролю;
→ прибувати до слідчих, прокурорів та суду за першою вимогою;
→ не відлучатися за межі Києва та області без дозволу слідчих та прокурорів;
→ повідомляти слідчих та прокурорів про зміну свого місця проживання або місця роботи;
→ утримуватися від спілкування зі свідками щодо обставин кримінального провадження поза межами слідчих та процесуальних дій;
→ здати до органів державної влади документи, що дають право на виїзд та в'їзд до України.
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У понеділок, 15 липня, НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Задорожньому за "прохання" голові сільської ради про відкат у 3,4 млн грн за допомогу з тендером стосовно ремонту водогону в Охтирському районі Сумської області.
Нардеп саме є мажоритарником від Охтирського району – він обирався від Слуги народу. Після оголошення про підозру його виключили з партії, а членство у фракції "слуг" призупинили.
Речниця СН заявила, що Задорожнього також виключать з очолюваної ним парламентської тимчасової слідчої комісії з питань облаштування фортифікацій і закупівлі дронів.
Також 17 липня НАБУ опублікувало, як стверджується, прослушку за участі нардепа та голови сільради:
Задорожній – український шоумен, ведучий та організатор святкових заходів. Працював в івент-агенції GB Event by Kvartal 95.
Закінчив Криворізький державний педагогічний університет (за фахом – вчитель фізики та інформатики).
- Був менеджером зі збуту і постачання, викладав, учасник гумористичної групи "Брати Гагаріни", що виступала на телепроєкті "Бійцівський клуб".
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