Слуга народу призупиняє членство Задорожнього, із ТСК щодо фортифікацій його теж виключать

Підозрюваний у хабарництві Задорожній очолює парламентську ТСК щодо витрати бюджетних коштів на закупівлю дронів і будівництво фортифікацій

Микола Задорожній (Фото: пресслужба Слуги народу/Facebook)

Підозрюваного у "проханні" про хабар нардепа Миколу Задорожнього буде виключено із очолюваної ним парламентської тимчасової слідчої комісії з питань облаштування фортифікацій і закупівлі дронів, а його членство у фракції Слуга народу буде призупинено. Про це повідомила речниця Слуги народу Юлія Палійчук.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Вона заявила, що фракція засуджує будь-які прояви корупції і вважає, що кожен, хто вдається до таких дій, має нести відповідальність, незалежно від статусів та посад.

"Ми виступаємо за повне й об’єктивне розслідування інциденту, фігурантом якого, за інформацією НАБУ, може бути народний депутат Микола Задорожній. Якщо його вину буде доведено – він має понести відповідальність відповідно до закону", – йдеться в повідомленні.

Палійчук зазначила, що на час розслідування членство Задоржнього у фракції буде призупинено, а також його буде виключено зі складу ТСК, в якій він працює. Йдеться про створену 22 травня ТСК щодо використання бюджетних коштів на будівництво фортифікацій і виготовлення дронів.

Головою комісії тоді призначили Задорожнього. До складу ТСК також увійшли вісім інших "слуг" і по одному представнику від усіх фракцій і груп парламенту.