Слуга народа останавливает членство Задорожного, из ВСК по фортификациям его тоже исключат

Подозреваемый во взяточничестве Задорожный возглавляет парламентскую ВСК по растрате бюджетных средств на закупку дронов и строительство фортификаций

Николай Задорожний (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Подозреваемый в "просьбе" о взятке нардеп Николай Задорожний будет исключен из возглавляемой им парламентской временной следственной комиссии по вопросам обустройства фортификаций и закупки дронов, а его членство во фракции Слуга народа будет приостановлено. Об этом сообщила спикер Слуги народа Юлия Палийчук.

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Она заявила, что фракция осуждает любые проявления коррупции и считает, что каждый, кто предпринимает такие действия, должен нести ответственность независимо от статусов и должностей.

"Мы выступаем за полное и объективное расследование инцидента, фигурантом которого, по информации НАБУ, может быть народный депутат Николай Задорожный. Если его вина будет доказана – он должен понести ответственность в соответствии с законом", – сказано в сообщении.

Палийчук отметила, что на время расследования членство Задоржного во фракции будет приостановлено, а также он будет исключен из состава ВСК, в которой он работает. Речь идет о созданной 22 мая ВСК по использованию бюджетных средств на строительство фортификаций и изготовление дронов.

Главой комиссии тогда назначили Задорожного. В состав ВСК также вошли восемь других "слуг" и по одному представителю от всех фракций и групп парламента.