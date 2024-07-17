Вісім головних новин України та світу на 21:00 17 липня
- Україна повернула 95 захисників із полону: серед них доброволець, який летів на Азовсталь – фото. 17 липня Україні вдалося повернути 95 захисників із російського полону, повідомив президент Володимир Зеленський. Серед звільнених – воїни Збройних Сил України, Національної гвардії та прикордонники (детальніше).
- "Жодних дискусій про Україну без України". Глава Євроради відповів на лист Орбана. Президент Європейської ради Шарль Мішель у відповіді на лист прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо його "миротворчої місії" заявив, що жодних дискусій про Україну не може відбуватися без України. Документ, датований 16 липня, потрапив у розпорядження Радіо Свобода (детальніше).
- Енергоатом увімкнув після планового ремонту атомний енергоблок. Це підсилить енергосистему. Після планового ремонту до енергосистеми під'єднали енергоблок потужністю 1000 МВт на одній з атомних електростанцій України, повідомила пресслужба Енергоатому. Активна ремонтна кампанія на атомних енергоблоках – одна з причин, чому відключення світла у липні 2024 року суттєво посилились (детальніше).
- Мобільних операторів зобов'язали забезпечити 10 годин роботи мережі без світла. Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ), що входить до структури Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, оновив вимоги роботи базових станцій мобільних операторів в умовах воєнного стану (детальніше).
- "Дуже велика кількість випадків". Росія б'є FPV-дронами по полях, щоб спалити урожай. Російська армія з початком жнив почала цілеспрямовано бити FPV-дронами по полях, щоб спалити урожай. Такі випадки фіксуються, наприклад, у Херсонській області, розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук (детальніше).
- Україна вже виконала умови для нових траншів і від ЄС, і від МВФ. Україна виконала умови для отримання нових траншів фінансової допомоги від Європейського Союзу та Міжнародного валютного фонду, повідомили Міністерство економіки та Міністерство фінансів. Тепер країни-члени ЄС мають опрацювати та підтвердити звіт про виконання Україною індикаторів другого кварталу, а потім затвердити рішення щодо надання коштів (детальніше).
- Нардеп Задорожній отримав 3 млн грн застави та електронний браслет – рішення суду. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутату Миколі Задорожньому – застава 3 028 000 грн, електронний браслет та інші зобов'язання. Політика підозрюють у "проханні" про хабар у 3,4 млн грн за допомогу з тендером (детальніше).
- Генсек НАТО оголосив нового старшого представника в Україні. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив про призначення старшого представника, котрий очолить Представництво Альянсу в Україні – ним став Патрік Тернер із досвідом роботи як у блоці, так і у Великій Британії (детальніше).
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