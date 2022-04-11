Возле границы с Сумской областью остается военная техника оккупантов – ГПСУ

Со стороны России, неподалеку от границы с Сумской областью, остается российская военная техника, сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко 11 апреля в медиа-центре "Украина".

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"На тех участках, где нам удалось выходить, мы не наблюдали пока техники. Но, конечно, есть информация, особенно по Сумской области, что все-таки техника врага остается на определенной близости к границе", – сообщил Демченко.

По его словам, со стороны границы РФ военные осуществляют фортификационные мероприятия рядом с границей с Украиной.

Это, по его мнению, несет дальнейшую опасность для военнослужащих, если они будут патрулировать границу так, как это было раньше.

9 марта глава ОВА Сумской области сообщал, что со стороны России, неподалеку от границы с Сумской областью, остается еще много войск РФ.

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Наталия Фреик

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