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ВСУ уничтожили подразделение оккупантов. Среди вещей врага – "билет в один конец"

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2022, 12:39
ВСУ уничтожили подразделение оккупантов. Среди вещей врага –
Фото: Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ

Украинские десантники уничтожили очередное подразделение оккупантов, сообщили в Командовании десантно-штурмовых войск, опубликовав фото вещей и техники врага.

Россиян ликвидировали военные 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Среди вещей нашли билет "в один конец" на поезд рейсом Уфа-Чебаркуль, на имя Тукаева Ленара Минзировича. Проездной документ датирован 22 апреля.

ВСУ уничтожили подразделение оккупантов. Среди вещей врага – "билет в один конец"
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На одном из фото есть нашивка с фамилией Муртазин Д.Р., а также книга стихов из Корана.

ВСУ уничтожили подразделение оккупантов. Среди вещей врага – "билет в один конец"

ВСУ уничтожили подразделение оккупантов. Среди вещей врага – "билет в один конец"

Украинским бойцам досталась и трофейная техника. На этот раз – вражеская БМП-2.

ВСУ уничтожили подразделение оккупантов. Среди вещей врага – "билет в один конец"

"В настоящее время подразделения Николаевской бригады вместе с другими воинскими частями Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины продолжают уничтожать силы российских оккупантов по всем основным направлениям", – добавили в сообщении.

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Катерина Амеліна
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Десантно-штурмовые войска оккупанты война с россией трофейная техника
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