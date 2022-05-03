ВСУ уничтожили подразделение оккупантов. Среди вещей врага – "билет в один конец"
Украинские десантники уничтожили очередное подразделение оккупантов, сообщили в Командовании десантно-штурмовых войск, опубликовав фото вещей и техники врага.
Россиян ликвидировали военные 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
Среди вещей нашли билет "в один конец" на поезд рейсом Уфа-Чебаркуль, на имя Тукаева Ленара Минзировича. Проездной документ датирован 22 апреля.
На одном из фото есть нашивка с фамилией Муртазин Д.Р., а также книга стихов из Корана.
Украинским бойцам досталась и трофейная техника. На этот раз – вражеская БМП-2.
"В настоящее время подразделения Николаевской бригады вместе с другими воинскими частями Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины продолжают уничтожать силы российских оккупантов по всем основным направлениям", – добавили в сообщении.
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