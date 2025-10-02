WSJ: США предоставят Украине разведданные для ракетных ударов вглубь России

Иллюстративное фото: Fair Point

США предоставят Украине разведывательные данные для ракетных ударов большой дальности по энергетической инфраструктуре России. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Президент США Дональд Трамп одобрил обмен данными о целевых ударах с украинцами, поскольку его администрация рассматривает возможность отправки мощного оружия. По данным собеседников, на которых ссылается WSJ, речь идет о возможности передачи Украине ракет Tomahawk и Barracuda. Впрочем, окончательное решение пока еще не принято.

Недавно Трамп подписал разрешение разведывательным службам и Пентагону помогать Киеву с ударами. По словам неназванных американских чиновников, официальные лица США просят союзников НАТО оказать аналогичную поддержку.

Увеличение обмена разведывательными данными с Киевом является последним подтверждением того, Трамп углубляет поддержку Украины, поскольку его усилия по продвижению мирных переговоров зашли в тупик.

По данным издания, ссылающегося на слова неназванных собеседников в правительстве, администрация Трампа впервые будет помогать Украине наносить удары с использованием ракет большой дальности по энергетическим объектам вглубь российской территории. Поэтому Украина получит лучшие возможности для поражения нефтеперерабатывающих заводов, трубопроводов, электростанций и других объектов далеко от своих границ, чтобы лишить Кремль доходов и нефти, которые крайне важны для продолжения войны.

По словам других неназванных должностных лиц администрации Трампа, США также рассматривают возможность передать Украине Tomahawk, Barracudas и другие американские ракеты наземного и воздушного базирования с дальностью около 805 км. В то же время по их словам, решение о том, отправлять ли вооружение, и если да, то какое именно, еще не принято.

Сочетание разведданных и мощного оружия нанесет значительно больший ущерб энергетической инфраструктуре, чем предыдущие украинские удары по территории России.

Перед передачей соответствующей информации США ждут письменных инструкций от Белого дома.