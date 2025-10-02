WSJ: США нададуть Україні розвіддані для ракетних ударів вглиб Росії

Ілюстртивное фото: Fair Point

США нададуть Україні розвідувальні дані для ракетних ударів великої дальності по енергетичній інфраструктурі Росії. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на неназваних американських чиновників.

Президент США Дональд Трамп схвалив обмін даними про цільові удари з українцями, оскільки його адміністрація розглядає можливість відправлення потужної зброї. За даними співрозмовників, на яких посилається WSJ, йдеться про можливість передання Україні ракет Tomahawk і Barracuda. Втім, остаточне рішення ще не ухвалено.

Нещодавно Трамп підписав дозвіл розвідувальним службам і Пентагону допомагати Києву з ударами. За словами неназваних американських посадовців, офіційні особи США просять союзників НАТО надати аналогічну підтримку.

Збільшення обміну розвідувальними даними з Києвом є останнім підтвердженням того, що Трамп поглиблює підтримку України, оскільки його зусилля щодо просування мирних переговорів зайшли в глухий кут.

За даними видання, що посилається на слова неназваних співрозмовників в уряді, адміністрація Трампа вперше допомагатиме Україні завдавати ударів з використанням ракет великої дальності по енергетичних об’єктах углиб російської території. Відтак Україна отримає кращі можливості для ураження нафтопереробних заводів, трубопроводів, електростанцій та інших об’єктів далеко від своїх кордонів, щоб позбавити Кремль доходів і нафти, які вкрай важливі для продовження війни.

За словами інших неназваних посадовців адміністрації Трампа, США також розглядають можливість передати Україні Tomahawk, Barracudas та інші американські ракети наземного і повітряного базування з дальністю близько 805 км. Водночас за їхніми словами, рішення про те, чи надсилати озброєння, і якщо так, то яке саме, ще не ухвалене.

Поєднання розвідданих і потужної зброї завдасть значно більшої шкоди енергетичній інфраструктурі, аніж попередні українські удари по території Росії.

Перед переданням відповідної інформації США чекають на письмові інструкції від Білого дому.