Заключенных, которые защищают Украину, возвращать в тюрьмы не будут — Малюська
Возвращать назад в тюрьмы заключенных, которые согласились идти на фронт, не будут. Об этом в эфире телемарафона заявил министр юстиции Денис Малюська.
Он рассказал, что уже освобождены из мест лишения свободы 363 человека во время трех волн помилований.
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"Мы выпускали только тех, где убедились, что такие лица не представляют опасности для общества, и там, где действительно была возможность привлечь их к обороне нашего государства", — сказал он.
Как правило, это касалось тех лиц, срок отбывания наказания которых был на завершающем этапе, пояснил Малюська.
Министр также добавил, что нужды в четвертой волне помилования нет, поскольку таких запросов от ВСУ не поступало.
- С начала полномасштабного вторжения России в Украину более 300 осужденных украинцев изъявили желание воевать против оккупантов.
- В Минюсте отмечают, что от осужденных и дальше поступают ходатайства о желании воевать в рядах ВСУ, для желающих подготовили соответствующие разъяснения.
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