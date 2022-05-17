Заключенных, которые защищают Украину, возвращать в тюрьмы не будут — Малюська

Возвращать назад в тюрьмы заключенных, которые согласились идти на фронт, не будут. Об этом в эфире телемарафона заявил министр юстиции Денис Малюська.

Он рассказал, что уже освобождены из мест лишения свободы 363 человека во время трех волн помилований.

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"Мы выпускали только тех, где убедились, что такие лица не представляют опасности для общества, и там, где действительно была возможность привлечь их к обороне нашего государства", — сказал он.

Как правило, это касалось тех лиц, срок отбывания наказания которых был на завершающем этапе, пояснил Малюська.

Министр также добавил, что нужды в четвертой волне помилования нет, поскольку таких запросов от ВСУ не поступало.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину более 300 осужденных украинцев изъявили желание воевать против оккупантов.

В Минюсте отмечают, что от осужденных и дальше поступают ходатайства о желании воевать в рядах ВСУ, для желающих подготовили соответствующие разъяснения.

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Наталия Софиенко

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