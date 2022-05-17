UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Заключенных, которые защищают Украину, возвращать в тюрьмы не будут — Малюська

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2022, 12:53
Заключенных, которые защищают Украину, возвращать в тюрьмы не будут — Малюська - Фото
Денис Малюська (Фото: пресс-служба Кабмина)

Возвращать назад в тюрьмы заключенных, которые согласились идти на фронт, не будут. Об этом в эфире телемарафона заявил министр юстиции Денис Малюська.

Он рассказал, что уже освобождены из мест лишения свободы 363 человека во время трех волн помилований.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы выпускали только тех, где убедились, что такие лица не представляют опасности для общества, и там, где действительно была возможность привлечь их к обороне нашего государства", — сказал он.

Как правило, это касалось тех лиц, срок отбывания наказания которых был на завершающем этапе, пояснил Малюська.

Министр также добавил, что нужды в четвертой волне помилования нет, поскольку таких запросов от ВСУ не поступало.

  • С начала полномасштабного вторжения России в Украину более 300 осужденных украинцев изъявили желание воевать против оккупантов.
  • В Минюсте отмечают, что от осужденных и дальше поступают ходатайства о желании воевать в рядах ВСУ, для желающих подготовили соответствующие разъяснения.

Читайте также: Зеленский об операции по спасению военных Азовстали: Украинские герои нужны Украине живыми

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война в украине заключенные Денис Малюська
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 