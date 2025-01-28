Зеленский и Нетаньяху обсудили поддержание отношений с Трампом и США

Также политики рассмотрели текущие двусторонние вопросы и договорились "продолжать тесный контакт в будущем"

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили поддержание партнерских отношений, в том числе с США и лидером страны Дональдом Трампом. Об разговоре сообщил украинский лидер.

Зеленский проинформировал Нетаньяху о своем участии в мероприятиях по случаю 80-летия освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау и выразил соболезнования премьеру и народу Израиля в связи с трагедией Холокоста.

"Приветствовал начало освобождения заложников, подчеркнув важность возвращения людей домой и их воссоединения с семьями, а также выразил надежду на скорейшее освобождение остальных заложников. Крайне необходимо обеспечить надежный и длительный мир, чтобы люди могли жить в безопасности", – сказал глава украинского государства.

Также политики рассмотрели текущие двусторонние вопросы и договорились "продолжать тесный контакт в будущем".