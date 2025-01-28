Зеленский и Нетаньяху обсудили поддержание отношений с Трампом и США
Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили поддержание партнерских отношений, в том числе с США и лидером страны Дональдом Трампом. Об разговоре сообщил украинский лидер.
Зеленский проинформировал Нетаньяху о своем участии в мероприятиях по случаю 80-летия освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау и выразил соболезнования премьеру и народу Израиля в связи с трагедией Холокоста.
"Приветствовал начало освобождения заложников, подчеркнув важность возвращения людей домой и их воссоединения с семьями, а также выразил надежду на скорейшее освобождение остальных заложников. Крайне необходимо обеспечить надежный и длительный мир, чтобы люди могли жить в безопасности", – сказал глава украинского государства.
Также политики рассмотрели текущие двусторонние вопросы и договорились "продолжать тесный контакт в будущем".
- 21 января заместительница министра иностранных дел Израиля Хаскель предложила передать Украине оружие российского производства, которое захватила израильская армия. Украина надеется на положительное решение в этом вопросе.
- 28 января CNN со ссылкой на источники сообщил, что Нетаньяху может посетить Белый дом уже в начале следующей недели.