Зеленський та Нетаньягу обговорили підтримання відносин з Трампом та США

Також політики розглянули поточні двосторонні питання та домовилися "продовжувати тісний контакт у майбутньому"

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу обговорили підтримання партнерських відносин, зокрема зі США та лідером країни Дональдом Трампом. Про розмову повідомив український лідер.

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Зеленський поінформував Нетаньягу про свою участь у заходах з нагоди 80-ї річниці визволення нацистського концтабору Аушвіцу-Біркенау та висловив співчуття прем'єру та народу Ізраїля у зв’язку з трагедією Голокосту.

"Привітав початок звільнення заручників, наголосивши на важливості повернення людей додому та їх возз’єднання з родинами, а також висловив сподівання на швидке звільнення решти заручників. Украй необхідно забезпечити надійний і тривалий мир, щоб люди могли жити в безпеці", – сказав голова української держави.

Також політики розглянули поточні двосторонні питання та домовилися "продовжувати тісний контакт у майбутньому".