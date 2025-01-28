Зеленський та Нетаньягу обговорили підтримання відносин з Трампом та США
Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу обговорили підтримання партнерських відносин, зокрема зі США та лідером країни Дональдом Трампом. Про розмову повідомив український лідер.
Зеленський поінформував Нетаньягу про свою участь у заходах з нагоди 80-ї річниці визволення нацистського концтабору Аушвіцу-Біркенау та висловив співчуття прем'єру та народу Ізраїля у зв’язку з трагедією Голокосту.
"Привітав початок звільнення заручників, наголосивши на важливості повернення людей додому та їх возз’єднання з родинами, а також висловив сподівання на швидке звільнення решти заручників. Украй необхідно забезпечити надійний і тривалий мир, щоб люди могли жити в безпеці", – сказав голова української держави.
Також політики розглянули поточні двосторонні питання та домовилися "продовжувати тісний контакт у майбутньому".
- 21 січня заступниця міністра закордонних справ Ізраїлю Хаскель запропонувала передати Україні зброю російського виробництва, яку захопила ізраїльська армія. Україна сподівається на позитивне рішення у цьому питанні.
- 28 січня CNN із посиланням на джерела повідомив, що Нетаньягу може відвідати Білий дім уже на початку наступного тижня.