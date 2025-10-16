Зеленский назначил Ольгу Решетилову военным омбудсманом
Президент Владимир Зеленский назначил Ольгу Решетилову (Кобылинскую), которая ранее была уполномоченной президента по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей, военным омбудсманом. Соответствующий указ появился на сайте президента.
Другим своим указом Зеленский уволил ее с должности уполномоченного президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей.
Она стала первым в истории Украины военным омбудсманом.
"Это о реальной защите прав наших воинов. Важно, чтобы на всех уровнях в Силах обороны Украины было это ощутимо: делаем то, что усиливает армию, делаем и то, что усиливает воинов в нашей армии, – отметил Владимир Зеленский".
Ранее, 19 сентября, Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена, который будет постоянным вспомогательным органом при президенте, который будет обеспечивать гражданский контроль за соблюдением прав всех Сил обороны – действующих военных, бойцов добровольческих формирований территориальных общин, резервистов на учениях, участников движения сопротивления в оккупации и правоохранителей, участвующих в боевых действиях.
Отныне военный омбудсмен будет решать проблемные вопросы прохождения службы, рассматривать жалобы и может назначать проверки и нарабатывать решения.
- 7 сентября Верховная Рада постановила во втором чтении и в целом законопроект №13266 о военном омбудсмане.
Комментарии (0)