Зеленский назначил Ольгу Решетилову военным омбудсманом

Ранее Ольга Решетилова была уполномоченной президента по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей

Ольга Решетилова (Фото: Facebook)

Президент Владимир Зеленский назначил Ольгу Решетилову (Кобылинскую), которая ранее была уполномоченной президента по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей, военным омбудсманом. Соответствующий указ появился на сайте президента.

Другим своим указом Зеленский уволил ее с должности уполномоченного президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей.

Она стала первым в истории Украины военным омбудсманом.

"Это о реальной защите прав наших воинов. Важно, чтобы на всех уровнях в Силах обороны Украины было это ощутимо: делаем то, что усиливает армию, делаем и то, что усиливает воинов в нашей армии, – отметил Владимир Зеленский".

Ранее, 19 сентября, Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена, который будет постоянным вспомогательным органом при президенте, который будет обеспечивать гражданский контроль за соблюдением прав всех Сил обороны – действующих военных, бойцов добровольческих формирований территориальных общин, резервистов на учениях, участников движения сопротивления в оккупации и правоохранителей, участвующих в боевых действиях.

Отныне военный омбудсмен будет решать проблемные вопросы прохождения службы, рассматривать жалобы и может назначать проверки и нарабатывать решения.

Читайте также Почему создание института военного омбудсмена не решает главной проблемы