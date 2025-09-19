Глава государства создал новое постоянно действующее ведомство для уполномоченного по правам защитников

Владимир Зеленский (Фото: NECATI SAVAS / EPA)

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена. Соответствующий документ опубликовали на сайте главы государства.

Зеленский постановил создать Офис военного омбудсмена как постоянно действующий вспомогательный орган при президенте и утвердил соответствующее положение об этом институте.

Читайте также Почему создание института военного омбудсмена не решает главной проблемы

Структуру и штатное расписание Офиса будет утверждать сам омбудсмен. Максимальная численность персонала – 150 человек.

Финансовое и другое обеспечение института осуществляет Государственное управление делами за средства, предусмотренные в государственном бюджете.

Также глава государства поручил правительству обеспечить решение вопросов по созданию и обеспечению деятельности Офиса, в том числе определить условия оплаты труда его сотрудникам.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Среди основных задач новосозданного Офиса содействие выявлению фактов нарушений прав военных, резервистов, добровольцев территориальной обороны, участников движения сопротивления и правоохранителей, участвующих в боевых действиях.