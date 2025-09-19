Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена
Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена. Соответствующий документ опубликовали на сайте главы государства.
Зеленский постановил создать Офис военного омбудсмена как постоянно действующий вспомогательный орган при президенте и утвердил соответствующее положение об этом институте.
Структуру и штатное расписание Офиса будет утверждать сам омбудсмен. Максимальная численность персонала – 150 человек.
Финансовое и другое обеспечение института осуществляет Государственное управление делами за средства, предусмотренные в государственном бюджете.
Также глава государства поручил правительству обеспечить решение вопросов по созданию и обеспечению деятельности Офиса, в том числе определить условия оплаты труда его сотрудникам.
Указ вступает в силу со дня опубликования.
Среди основных задач новосозданного Офиса содействие выявлению фактов нарушений прав военных, резервистов, добровольцев территориальной обороны, участников движения сопротивления и правоохранителей, участвующих в боевых действиях.
- Накануне, 18 сентября, Зеленский подписал закон о военном омбудсмане, который ранее приняла Верховная Рада.
- С декабря 2024 года должность уполномоченного по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей занимает Ольга Решетилова.
