Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана
Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана. Відповідний документ опублікували на сайті глави держави.
Зеленський постановив утворити Офіс військового омбудсмана як постійно діючий допоміжний орган при президенті й затвердив відповідне положення про цю інституцію.
Структуру та штатний розпис Офісу затверджуватиме сам омбудсман. Максимальна чисельність персоналу – 150 осіб.
Фінансове та інше забезпечення інституції здійснює Державне управління справами за кошти, передбачені у державному бюджеті.
Також глава держави доручив уряду забезпечити розв'язання питань щодо створення та забезпечення діяльності Офісу, зокрема визначити умови оплати праці його співробітникам.
Указ набирає чинності з дня опублікування.
З-поміж основних завдань новоствореного Офісу є сприяння виявленню фактів порушень прав військових, резервістів, добровольців територіальної оборони, учасників руху опору та правоохоронців, які беруть участь у бойових діях.
- Напередодні, 18 вересня, Зеленський підписав закон про військового омбудсмана, який раніше ухвалила Верховна Рада.
- З грудня 2024 року посаду уповноваженої з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей обіймає Ольга Решетилова.
