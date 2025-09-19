Глава держави створив нове постійно діюче відомство для уповноваженого з прав захисників

Володимир Зеленський (Фото: NECATI SAVAS / EPA)

Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана. Відповідний документ опублікували на сайті глави держави.

Зеленський постановив утворити Офіс військового омбудсмана як постійно діючий допоміжний орган при президенті й затвердив відповідне положення про цю інституцію.

Структуру та штатний розпис Офісу затверджуватиме сам омбудсман. Максимальна чисельність персоналу – 150 осіб.

Фінансове та інше забезпечення інституції здійснює Державне управління справами за кошти, передбачені у державному бюджеті.

Також глава держави доручив уряду забезпечити розв'язання питань щодо створення та забезпечення діяльності Офісу, зокрема визначити умови оплати праці його співробітникам.

Указ набирає чинності з дня опублікування.

З-поміж основних завдань новоствореного Офісу є сприяння виявленню фактів порушень прав військових, резервістів, добровольців територіальної оборони, учасників руху опору та правоохоронців, які беруть участь у бойових діях.