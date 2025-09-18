18 вересня закон про військового омбудсмана повернуто з підписом президента

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський підписав закон про військового омбудсмана, ухвалений напередодні Верховною Радою. Про це йдеться у картці законопроєкту №13266 на сайті парламенту.

У середу, 17 вересня, Рада ухвалила закон у другому читанні та в цілому. Того ж самого дня його підписав спікер парламенту Руслан Стефанчук. Документ відразу направили на підпис главі держави.

Станом на 18 вересня закон повернуто з підписом Зеленського.

Документ запроваджує додаткові гарантії захисту прав військових, резервістів, добровольців територіальної оборони, учасників руху опору та правоохоронців, які беруть участь у бойових діях.

Військовий омбудсман матиме повноваження розглядати скарги, проводити перевірки, виявляти системні проблеми та вносити рекомендації для їх усунення.

30 грудня 2024 року Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) уповноваженою з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.

У травні 2025 року Зеленський вніс на розгляд парламенту законопроєкт про військового омбудсмана.