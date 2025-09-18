Зеленський підписав закон про військового омбудсмана
Президент Володимир Зеленський підписав закон про військового омбудсмана, ухвалений напередодні Верховною Радою. Про це йдеться у картці законопроєкту №13266 на сайті парламенту.
У середу, 17 вересня, Рада ухвалила закон у другому читанні та в цілому. Того ж самого дня його підписав спікер парламенту Руслан Стефанчук. Документ відразу направили на підпис главі держави.
Станом на 18 вересня закон повернуто з підписом Зеленського.
Документ запроваджує додаткові гарантії захисту прав військових, резервістів, добровольців територіальної оборони, учасників руху опору та правоохоронців, які беруть участь у бойових діях.
Військовий омбудсман матиме повноваження розглядати скарги, проводити перевірки, виявляти системні проблеми та вносити рекомендації для їх усунення.
- 30 грудня 2024 року Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) уповноваженою з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.
- У травні 2025 року Зеленський вніс на розгляд парламенту законопроєкт про військового омбудсмана.
