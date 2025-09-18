18 сентября закон о военном омбудсмене возвращен с подписью президента

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский подписал закон о военном омбудсмене, принятый накануне Верховной Радой. Об этом говорится в карточке законопроекта №13266 на сайте парламента.

В среду, 17 сентября, Рада приняла закон во втором чтении и в целом. В тот же день его подписал спикер парламента Руслан Стефанчук. Документ сразу направили на подпись главе государства.

По состоянию на 18 сентября закон возвращен с подписью Зеленского.

Документ вводит дополнительные гарантии защиты прав военных, резервистов, добровольцев территориальной обороны, участников движения сопротивления и правоохранителей, участвующих в боевых действиях.

Военный омбудсмен будет иметь полномочия рассматривать жалобы, проводить проверки, выявлять системные проблемы и вносить рекомендации для их устранения.

30 декабря 2024 года Зеленский подписал указ о назначении Ольги Решетиловой (Кобылинской) уполномоченной по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей.

В мае 2025 года Зеленский внес на рассмотрение парламента законопроект о военном омбудсмене.