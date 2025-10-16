Зеленський призначив Решетилову військовим омбудсманом

Ольга Решетилова (Фото: Facebook)

Президент Володимир Зеленський призначив Ольгу Решетилову (Кобилинську), яка раніше була уповноваженою президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей, військовим омбудсманом. Відповідний указ з'явився на сайті президента.

Іншим своїм указом Зеленський звільнив її з посади уповноваженої президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Вона стала першим в історії України військовим омбудсманом.

"Це про реальний захист прав наших воїнів. Важливо, щоб на всіх рівнях у Силах оборони України було це відчутно: робимо те, що посилює армію, робимо й те, що посилює воїнів у нашій армії, – зазначив Зеленський.

Раніше, 19 вересня, Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана, який буде постійним допоміжним органом при президентові, що забезпечуватиме цивільний контроль за дотриманням прав усіх Сил оборони – чинних військових, бійців добровольчих формувань територіальних громад, резервістів на навчаннях, учасників руху опору в окупації та правоохоронців, які беруть участь у бойових діях.

Відтепер військовий омбудсман розв'язуватиме проблемні питання щодо проходження служби, розглядатиме скарги та може призначати перевірки й напрацьовувати рішення.

