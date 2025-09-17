Рада ухвалила закон про військового омбудсмана

Голосування (Фото: пресслужба ВРУ)

На засіданні у середу, 17 вересня, Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №13266 про військового омбудсмана. Про це стало відомо із трансляції засідання парламенту.

Документ підтримали 283 парламентарі, зокрема 190 представників фракції Слуга народу. Жоден депутат не голосував "проти", але 18 – утрималися.

Пресслужба парламенту повідомила, що закон передбачає наступне: військовий омбудсман здійснюватиме контроль за сектором безпеки та оборони щодо дотримання прав військових, резервістів та військовозобов'язаних під час проходження зборів, членів добровольчих формувань територіальних громад у зв'язку з їхньою участю в територіальній обороні або бойових діях, осіб, залучених до руху опору на тимчасово окупованих територіях (на добровільній та конфіденційній основі), а також правоохоронців, які беруть участь в бойових діях.

Однією з ключових функцій стане виявлення порушень, причин та умов, що до них призводять, а також розробка пропозицій для їх мінімізації та усунення.

Омбудсман матиме право складати та направляти висновки та рекомендації командирам, органам військового управління та іншим державним органам для підвищення ефективності захисту прав. Військовий омбудсман розглядатиме скарги та проводитиме перевірки щодо ймовірного порушення прав.

Згідно із законом, він має право запитувати та отримувати необхідну інформацію, включаючи дані з обмеженим доступом. Омбудсман зобов'язаний не розголошувати відомості про особисте життя заявника без його згоди.

Військовий омбудсман призначається президентом. Звільнення відбувається за рішенням глави держави у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням повноважень.

Військовий омбудсман щорічно подаватиме звіт про свою діяльність президенту та парламенту до 30 березня наступного року. Звіт буде публічним (окрім інформації з обмеженим доступом) на офіційному сайті омбудсмана.

Міністр оборони Денис Шмигаль привітав рішення ВРУ.

"Створюємо нову сильну інституцію для захисту прав українських військовослужбовців. Це ще один крок в реалізації нашого спільного ключового пріоритету – забезпечення усіх потреб українського воїна. Це крок до справедливості, до посилення нашої армії, до кращої обороноздатності держави", – написав він.

Глава Міноборони додав, що військовий омбудсман працюватиме при президенті та реалізує демократичний цивільний контроль у секторі безпеки й оборони.

Зокрема, прийматиме скарги військових, буде здійснювати перевірки у військових частинах та управлінських установах, формуватиме звіти та взаємодіятиме з іншими органами влади.