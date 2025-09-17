Рада приняла закон о военном омбудсмене

Голосование (Фото: пресс-служба ВРУ)

На заседании в среду, 17 сентября, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №13266 о военном омбудсмене. Об этом стало известно из трансляции заседание парламента.

Документ поддержали 283 парламентария, в том числе 190 представителей фракции Слуга народа. Ни один депутат не голосовал "против", но 18 – воздержались.

Пресс-служба парламента сообщила, что закон предусматривает следующее: военный омбудсмен будет осуществлять контроль за сектором безопасности и обороны по соблюдению прав военных, резервистов и военнообязанных во время прохождения сборов, членов добровольческих формирований территориальных общин в связи с их участием в территориальной обороне или боевых действиях, лиц, привлеченных к движению сопротивления на временно оккупированных территориях (на добровольной и конфиденциальной основе), а также правоохранителей, участвующих в боевых действиях.

Одной из ключевых функций станет выявление нарушений, причин и условий, которые к ним приводят, а также разработка предложений для их минимизации и устранения.

Омбудсмен будет иметь право составлять и направлять выводы и рекомендации командирам, органам военного управления и другим государственным органам для повышения эффективности защиты прав. Военный омбудсмен будет рассматривать жалобы и проводить проверки по вероятным нарушениям прав.

Согласно закону, он имеет право запрашивать и получать необходимую информацию, включая данные с ограниченным доступом. Омбудсмен обязан не разглашать сведения о личной жизни заявителя без его согласия.

Военный омбудсмен назначается президентом. Увольнение происходит по решению главы государства в связи с невыполнением или ненадлежащим выполнением полномочий.

Военный омбудсмен ежегодно будет представлять отчет о своей деятельности президенту и парламенту до 30 марта следующего года. Отчет будет публичным (кроме информации с ограниченным доступом) на официальном сайте омбудсмена.

Министр обороны Денис Шмыгаль приветствовал решение ВРУ.

"Создаем новый сильный институт для защиты прав украинских военнослужащих. Это еще один шаг в реализации нашего общего ключевого приоритета – обеспечения всех потребностей украинского воина. Это шаг к справедливости, к укреплению нашей армии, к лучшей обороноспособности государства", – написал он.

Глава Минобороны добавил, что военный омбудсмен будет работать при президенте и реализовывать демократический гражданский контроль в секторе безопасности и обороны.

В частности, будет принимать жалобы военных, проводить проверки в воинских частях и управленческих учреждениях, формировать отчеты и взаимодействовать с другими органами власти.