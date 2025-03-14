Зеленский: Вступление Украины в ЕС блокирует только Венгрия, Штаты не против
Решение о членстве Украины в Европейском Союзе блокирует только одна страна – Венгрия. США не против членства Украины в блоке, сообщил президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, передает Укринформ.
Украинский лидер отметил, что экономические гарантии для Украины также будут в рамках окончательного соглашения об окончании войны.
Первым пунктом таких гарантий для Украины является членство в ЕС "без альтернатив и без обсуждения", подчеркнул Зеленский.
"Ни США, ни члены ЕС, которые также об этом знают, никто не против. Все поддерживают это, кроме одной страны [Венгрии]", – отметил президент.
Глава государства считает, что при принятии окончательного решения власти Венгрии "будут смотреть на политику США".
- 27 января 2025 года верховный дипломат Евросоюза Каллас заявила, что в ЕС надеются договориться с Орбаном, чтобы не блокировал переговоры о вступлении Украины.
- 14 февраля Венгрия заблокировала начало первого этапа переговоров о вступлении Украины в ЕС по верховенству права.