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Зеленский наградил орденами "Золотая звезда" командиров Воздушных сил

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2022, 16:17
Зеленский наградил орденами
Фото: Офис президента/telegram

Президент Владимир Зеленский наградил наивысшей наградой орденом "Золота Звезда" военнослужащих Воздушных сил Украины, которым присвоено звание Героя Украины, и членам семей погибших Героев Украины. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.  

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Глава государства вручил орден "Золотая Звезда" майору Ярославу Мельнику, который вместе с личным составом подчиненной зенитной ракетной батареи продемонстрировал военное мастерство и успешную ликвидацию воздушных целей врага.  

Наивысшую награду от Президента получил подполковник Дмитрий Шумаков, под командованием которого зенитный ракетный дивизион успешно выполняет боевые задания по прикрытию Днепра и Днепропетровской области.  

Владимир Зеленский также вручил орден "Золотая Звезда" супруге Героя Украины подполковника Эдуарда Вагоровского, погибшего при выполнении задания на МиГ-29, выводя авиацию из-под ракетного удара. 

"С начала полномасштабного вторжения Россия пыталась получить контроль над украинским небом, но даже имея техническое преимущество, оккупанты не смогли этого сделать. Потому что украинские пилоты, зенитчики и все, кто защищает наше воздушное пространство, оказались значительно более профессиональными, смелыми и мотивированными, чем россияне", – сказал Зеленский во время церемонии награждения. 

Также заместитель командующего Воздушными силами ВСУ генерал-майор Валентин Листопад, начальник Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба бригадный генерал Андрей Бережной, командующий логистикой Командование Воздушных сил ВСУ бригадный генерал Валерий Гриневич получили из рук Президента генеральские погоны. 

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Роман Брыль
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