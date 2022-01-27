NLAW от Британии. ВСУ готовят подразделения к применению противотанковых комплексов – фото

В Вооруженных Силах Украины началась подготовка подразделений к применению противотанковых комплексов NLAW, которые Британия передала Украине на прошлой неделе. Об этом сообщил начальник Нацакадемии сухопутных войск им. Сагайдачного Павел Ткачук.

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В течение трех дней на базе 184-го учебного центра Нацакадемии в Старычах Львовской области под руководством британских инструкторов из состава тренировочной миссии ВС Великобритании в Украине ORBITAL проходили теоретические занятия.

Сегодня, 27 января, украинские военнослужащие на учебно-тренировочном комплексе "Бой в городе" уже отрабатывали тактические действия при поражении противника из NLAW.

Ткачук подчеркнул, что эти противотанковые ракетные комплексы очень эффективны во время ведения оборонного боя именно в условиях городской застройки.

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