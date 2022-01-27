UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
27.01.2022, 15:06

NLAW от Британии. ВСУ готовят подразделения к применению противотанковых комплексов – фото

Цей матеріал також доступний українською
1 / 9
NLAW от Британии. ВСУ готовят подразделения к применению противотанковых комплексов – фотоNLAW от Британии. ВСУ готовят подразделения к применению противотанковых комплексов – фотоNLAW от Британии. ВСУ готовят подразделения к применению противотанковых комплексов – фотоNLAW от Британии. ВСУ готовят подразделения к применению противотанковых комплексов – фотоNLAW от Британии. ВСУ готовят подразделения к применению противотанковых комплексов – фотоNLAW от Британии. ВСУ готовят подразделения к применению противотанковых комплексов – фотоNLAW от Британии. ВСУ готовят подразделения к применению противотанковых комплексов – фотоNLAW от Британии. ВСУ готовят подразделения к применению противотанковых комплексов – фотоNLAW от Британии. ВСУ готовят подразделения к применению противотанковых комплексов – фото
NLAW от Британии. ВСУ готовят подразделения к применению противотанковых комплексов – фотоNLAW от Британии. ВСУ готовят подразделения к применению противотанковых комплексов – фотоNLAW от Британии. ВСУ готовят подразделения к применению противотанковых комплексов – фотоNLAW от Британии. ВСУ готовят подразделения к применению противотанковых комплексов – фотоNLAW от Британии. ВСУ готовят подразделения к применению противотанковых комплексов – фотоNLAW от Британии. ВСУ готовят подразделения к применению противотанковых комплексов – фотоNLAW от Британии. ВСУ готовят подразделения к применению противотанковых комплексов – фотоNLAW от Британии. ВСУ готовят подразделения к применению противотанковых комплексов – фотоNLAW от Британии. ВСУ готовят подразделения к применению противотанковых комплексов – фото
NLAW от Британии. ВСУ готовят подразделения к применению противотанковых комплексов – фотоNLAW от Британии. ВСУ готовят подразделения к применению противотанковых комплексов – фотоNLAW от Британии. ВСУ готовят подразделения к применению противотанковых комплексов – фотоNLAW от Британии. ВСУ готовят подразделения к применению противотанковых комплексов – фотоNLAW от Британии. ВСУ готовят подразделения к применению противотанковых комплексов – фотоNLAW от Британии. ВСУ готовят подразделения к применению противотанковых комплексов – фотоNLAW от Британии. ВСУ готовят подразделения к применению противотанковых комплексов – фотоNLAW от Британии. ВСУ готовят подразделения к применению противотанковых комплексов – фотоNLAW от Британии. ВСУ готовят подразделения к применению противотанковых комплексов – фото

В Вооруженных Силах Украины началась подготовка подразделений к применению противотанковых комплексов NLAW, которые Британия передала Украине на прошлой неделе. Об этом сообщил начальник Нацакадемии сухопутных войск им. Сагайдачного Павел Ткачук.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В течение трех дней на базе 184-го учебного центра Нацакадемии в Старычах Львовской области под руководством британских инструкторов из состава тренировочной миссии ВС Великобритании в Украине ORBITAL проходили теоретические занятия

Сегодня, 27 января, украинские военнослужащие на учебно-тренировочном комплексе "Бой в городе" уже отрабатывали тактические действия при поражении противника из NLAW.

Ткачук подчеркнул, что эти противотанковые ракетные комплексы очень эффективны во время ведения оборонного боя именно в условиях городской застройки.

NLAW от Британии. ВСУ готовят подразделения к применению противотанковых комплексов – фото

Читайте также: Во имя всех людей в Европе. Полный перевод статьи министра обороны Великобритании

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Теги: ВСУ, британия, учения, птрк, NLAW
Еще по теме
Популярные фото
США передали Украине многоцелевые гранатометы SMAW-D – фото, видео
США передали Украине многоцелевые гранатометы SMAW-D – фото, видео
ВСУ раньше срока начали подготовку тактической авиации: фото
ВСУ раньше срока начали подготовку тактической авиации: фото
Спецслужбы России дестабилизировали ситуацию в регионах: СБУ обезвредила группировку
Спецслужбы России дестабилизировали ситуацию в регионах: СБУ обезвредила группировку
Материалы по теме
Британцы обучают украинских военных обращаться с противотанковыми комплексами NLAW: фото
Политика Британцы обучают украинских военных обращаться с противотанковыми комплексами NLAW: фото
Командующий ООС: В Украине полмиллиона человек готовы голыми руками рвать на части россиян
Политика Командующий ООС: В Украине полмиллиона человек готовы голыми руками рвать на части россиян
Популярное
фото/видео
NLAW от Британии. ВСУ готовят подразделения к применению противотанковых комплексов – фото
NLAW от Британии. ВСУ готовят подразделения к применению противотанковых комплексов – фото
Убийство на Южмаше. Появилось видео с задержанием и допросом стрелка – 18+
Убийство на Южмаше. Появилось видео с задержанием и допросом стрелка – 18+ 14:03
Убийство на Южмаше. Появилось видео расстрела нацгвардейцев в Днепре – 18+
Убийство на Южмаше. Появилось видео расстрела нацгвардейцев в Днепре – 18+ 12:38
Украина против России. В ЕСПЧ начинаются слушания по делу о преступлениях РФ на Донбассе
Украина против России. В ЕСПЧ начинаются слушания по делу о преступлениях РФ на Донбассе 26.01.22, 12:30
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 