UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
Пресс-релиз
20.09.2022, 11:13

24 года нам, 24 миллиона вам: АЛЛО дарит 24 миллиона скидками и АЛЛО Грошима

Цей матеріал також доступний українською
24 года нам, 24 миллиона вам: АЛЛО дарит 24 миллиона скидками и АЛЛО Грошима - Фото

Компания АЛЛО с 16 по 27 сентября отмечает 24 года со дня основания и работы на рынке Украины

По случаю празднования Дня рождения национальный маркетплейс АЛЛО дарит клиентам 24 млн АЛЛО Грошей и скидки на общую сумму 24 млн гривен.

24 миллиона АЛЛО Грошей для 100 тысяч клиентов

Чтобы поблагодарить клиентов, которые остаются с компанией во времена вызовов и затруднений, АЛЛО начислила 100 тысячам клиентов 24 миллиона АЛЛО Грошей. 16 сентября 2022 года компания рандомно выбрала 100 тысяч клиентов, которые совершали покупки в течение 2020-2022 годов, и начислила им по 240 АЛЛО Грошей для будущих покупок. О начислении АЛЛО Грошей клиенты могут узнать в личном кабинете, в полученных SMS, сообщениях в Viber или по телефону горячей линии 0-800-300-100. Начисленные АЛЛО Гроші следует использовать в течение 24 календарных дней.

АЛЛО Гроші – уникальная программа лояльности компании АЛЛО. Программа позволяет накапливать кешбэк от покупки, а также получать приятные подарки, например за регистрацию в мобильном приложении маркетплейса. АЛЛО Грошима клиенты могут оплатить 100% стоимости товара (за вычетом 1 гривны): каждая 1 единица АЛЛО Грошей равна 1 гривне.

Скидки на 24 миллиона гривен до 27 сентября

По случаю праздника 12 дней АЛЛО предлагает скидки до 30% на акционные товары на общую сумму 24 миллиона гривен. Товары доступны в магазинах АЛЛО и на странице маркетплейса allo.ua/ru/promo/hb24. Среди множества акционных товаров можно найти бытовую и встроенную технику, сантехнику, бытовую химию, велосипеды, товары для дома, одежду, технику для персонального ухода, товары для детей, электротранспорт, мебель, электроинструменты, гаджеты, планшеты и многое другое. Предложение действует до 27 сентября, а количество товара ограничено наличием на складе. О подробных условиях, перечне магазинов можно узнать на сайте allo.ua или по телефону горячей линии 0-800-300-100.

За 24 года работы группа компаний АЛЛО прошла путь от ритейлера электроники до маркетплейса национального масштаба с товарами от одежды, спортивных товаров, велосипедов до мотоблоков и мебели, духов, украшений и является официальным представителем мировых брендов электроники на украинском рынке, таких как Хiaomi , Apple, Samsung и др. Группа компаний АЛЛО имеет офисы и развивается в Казахстане, Румынии и Болгарии. ГК состоит из сети магазинов АЛЛО, монобрендовых шоурумов MiStore и оперирует брендовыми магазинами телекомоператоров – на сегодняшний день работают 272 торговые точки в более чем 100 городах Украины. Также компания оперирует национальным маркетплейсом allo.ua и мобильным приложением АЛЛО. Компания регулярно поддерживает благотворительные фонды и переводит значительные средства для помощи.


Справка

АЛЛО – маркетплейс национального масштаба с товарами от электроники, косметики и инструментов до одежды и мебели, с доставкой заказов на дом, на почту или в магазины в более чем в 100 городах Украины.

allo.ua  – тицяй що хочеш!

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Теги: АЛЛО﻿
Еще по теме
Новости бизнеса
Читать все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 