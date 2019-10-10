БФ Let's help: круглый стол по программе "Достойная старость"

На круглом столе, который проходил в пресс-центре ЛИГИ, основательница Благотворительной организации “Международный Благотворительный Фонд “Let's help” Ольга Бондаренко представила результаты деятельности программы "Достойная старость" за последние 6 месяцев. Let's help (входит в Группу Компаний "ЛИГА") стал первым фондом в Украине, который начал системно работать с гериатрическими пансионатами, государственными администрациями с целью поменять качество жизни пожилых людей к лучшему. В мероприятии приняли участие министр социальной политики Украины Соколовская Юлия, представитель Уполномоченного по правам человека Баюк Лариса, руководители департаментов социальной политики Киевской, Черкасской, Львовской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Житомирской областных государственных администраций, главы территориальных центров, директора гериатрических учреждений.

Для пожилых людей, проживающих вне гериатрических пансионатов, Фонд регулярно проводит Всеукраинские флешмобы #letshelpbabusya, бесплатные еженедельные кинопоказы в кинотеатре «Жовтень», музыкальные и танцевальные мероприятия и концерты (концерт Аллы Кудлай, танцы в Мариинском парке к Международному дню пожилого человека), посещение музеев, театров, экскурсий и других бесплатных мероприятий.

Для улучшения условий проживания и повышения уровня сервиса в гериатрических пансионатах команда Фонда организовывает и проводит программы обучения персонала гериатрических пансионатов, предоставляет благотворительную помощь, контролирует предоставление услуг через систему онлайн-мониторинга, организовывает развлекательные поездки и мероприятия вместе с волонтерами.

Как рассказала Ольга Бондаренко, за отчетный период расходы фонда на программу «Достойная старость» достигли 5 193 194 грн. Из них:

2 462 026 грн. потрачено на помощь пансионатам,

1 503 469 грн. на программу обучения персонала гериатрических пансионатов,

336 000 грн. - еженедельные кинопоказы в кинотеатра “Жовтень”,

281 769 грн. - проведение флешмобов,

на программу «Волшебная кнопка» - 609 930 грн.

На октябрь 2019 под опекой фонда находится 120 гериатрических пансионатов в 7 областях Украины: Киевской, Черкасской, Львовской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской. Общая мощность этих учреждений составляет 7048 человек.

Представители Фонда рассказали об особенностях программы "Волшебная кнопка", онлайн мониторинга уровня сервиса гериатрических пансионатов Киевской области, в которых были установлены кнопки экстренного вызова персонала.

"Одной из основных проблем является низкий уровень оплаты труда сотрудников, предоставляющих услуги в гериатрических пансионатах, и, как следствие - низкий уровень квалификации персонала", - отметила Ольга Бондаренко.

Также управляющая Let's help рассказала о планах Фонда на ближайшее время в рамках программы «Достойная старость»: осуществление полного перезапуска системы гериатрии совместно с Министерством социальной политики Украины, изучение лучшего зарубежного опыта для внедрения его в Украине, проведение учебной программы для работников гериатрических пансионатов Львовской области уже в ноябре этого года. Команда Фонда планирует до конца 2019 взять под опеку гериатрические пансионаты Одесской области, в 2020 году присоединить к программе четыре новых региона.

Между участниками круглого стола прошла оживленное обсуждение проблем, инструментов улучшения уровня сервиса в гериатрических пансионатах, были намечены конкретные шаги, касающиеся улучшения условий проживания пожилых людей в этих заведениях и определен курс изменения перечня предоставляемых услуг.