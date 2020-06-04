Дилеры Steko выходят в онлайн. Сергей Положай анонсировал программу обучения

Крупнейший производитель окон в Украине Steko в период летнего спада эпидемии коронавируса запустил программу обучения для дилеров. Цель производителя – как можно быстрее перевести всех дилеров на онлайн-работу. Из 3500 партнеров первый этап обучения сейчас проходят 125 территориальных дилеров. Компания Steko потратила на первый этап обучения более 300 тыс. гривен, он продлится 1,5 месяца. Обучение всей сети дилеров может составить 7,5 млн гривен. В Steko считают, что эти инвестиции себя быстро окупят.

Несмотря на то, что дилеры являются самостоятельными предпринимателями и могут сами принимать решение о каналах продаж, некоторые производители активно стимулируют их переход в онлайн. Так, производитель окон Steko отобрал самых перспективных дилеров и переводит их на работу онлайн.

«Из 3500 дилеров мы отобрали для себя наиболее перспективных, которые работают только с нашим заводом и продают только нашу продукцию. Именно их – 125 дилеров – мы в первую очередь пригласили на первый этап обучения онлайн-продажам. Они надежные, проверенные и расположены по всей стране», - комментирует решение основатель Steko Сергей Положай.

Обучение у Steko дилеры проходят 2 раза в неделю. Вместе со 125-ю территориальными дилерами, проходят обучение и один лучший дилер, которого самостоятельно отобрал территориальный представитель. Обучение проводят специальные агентства из Киева, которые создали для дилеров личные кабинеты, где и проводится обучение.

Кроме оплаты обучения, компания Steko выделила бюджет непосредственно на проведение рекламных кампаний для каждого дилера. По словам Сергея Положая, каждый рекламный кабинет пополнен на 2500 гривен, так что суммарные затраты на продвижение, не считая организационных, составляют более 300 тысяч гривен.

«Затраты оправданы, ведь все сделано для того, чтобы уже в ближайшие дни дилеры стали получать заявки на продажу окон через интернет», - считает Сергей Положай.

В целом, обучение длится полтора месяца, но навыки дилеры могут применять сразу, после каждого занятия. В дальнейшем, обучение будет проводится с остальными дилерами поэтапно: каждый новый месяц будут привлекаться дополнительно 125 дилеров. В целом затраты на обучение всей сети дилеров могут составить около 7,5 млн гривен. Будут ли проходить обучение все дилеры Steko без исключения, пока неизвестно. Обучение проходит полностью за счет Steko. «Я хочу, чтобы наши дилеры выглядели и работали лучше, чем дилеры других заводов», - говорит основатель Steko.

Критерии отбора для обучения просты: каждый авторизованный дилер, который хочет пройти обучение, должен создать страницу в Интернет с доменом steko.online, а также завести страницу в Фейсбук, торговать продукцией Steko и неукоснительно соблюдать рекомендуемые розничные цены.

«Мы планируем рост продаж онлайн. Рост заявок мы будем контролировать через ip-телефонию, количество отработанных заявок и оплаченных счетов. И сами будем сообщать дилеру результаты его рекламной кампании. А то что раньше он продавал через сарафанное радио, офлайн акции или рекомендации – их он и далее может использовать. Конечно, пандемия будет не каждый год. Но сезонный грипп и снижение активности бывают постоянно, так что сейчас мы не просто кризисно реагируем, а делаем задел на будущее. В 2020 году клеить объявления и давать рекламу в газете уже не современно, в Интернете гораздо больше целевых клиентов», - комментирует Сергей Положай.

«Лиге» известно, что ранее компания Steko на фоне пандемии предложила своим покупателям бесплатное страхование здоровья сроком на 1 месяц при покупке их продукции, а два года назад запустила продажу окон со специальными антибактериальными ручками.

Для справки:

Компания STEKO основана в 2006 году. Суммарная площадь заводов компании – более 10 000 м2, а производительность в сутки – до 5000 оконных конструкций. У бренда три собственных завода на территории Украины (два – в Днепре, один – во Львове). Со дня основания компания STEKO произвела более 5 млн окон. Компания располагает самой крупной дилерской сетью в стране – более 3000 дилеров. Команда насчитывает свыше 1200 сотрудников. Продукция компании имеет европейский сертификат соответствия характеристик и качества CE, сертификат ISO 14001, ISO 9001, государственный сертификат качества (трилистник) и знак экологической маркировки «Зеленый Журавлик».