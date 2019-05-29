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29.05.2019, 16:20

Где можно взять займ до зарплаты на выгодных условиях?

Где можно взять займ до зарплаты на выгодных условиях? - Фото

Данный тип финансовой помощи оценили тысячи украинцев по всей стране

Хорошо, когда есть друзья и родственники, которые могут выручить при возникновении финансовых затруднений. Однако если не хочется никого ставить в неловкое положение и озадачивать своими денежными проблемами, можно оформить небольшой заем через интернет.

Данный тип финансовой помощи оценили тысячи украинцев по всей стране. Займодателем выступает микрофинасовая организация, а не банк. Для клиента предоставляются следующие выгоды:

  • оформление кредита, не выходя из дома;

  • минимальное время ожидания решения;

  • упрощение документации;

  • расширение возрастных границ;

  • высокая вероятность получить заем;

  • сотрудничество с проштрафившимися клиентами;

  • круглосуточный доступ к заемным средствам.

Кроме того по словам сайта https://deltabank-online.com.ua/dengi-do-zarplaty/, МФО предлагают эффективные программы реабилитации кредитной истории. Важно своевременно платить по счетам и оформлять, как можно больше займов.

Подводные камни микрофинансирования

Волна критики в первую очередь связана с высокими процентными ставками. Да, 2% в месяц не слишком радуют. Однако финансово образованные люди понимают, что это небольшой показатель, учитывая, что максимальный лимит по займу онлайн не превышает 15 тысяч рублей, а срок кредитования не более месяца. С тысячи гривен примерное удорожание в день не более 20 гривен.

Сегодня это пачка сигарет или проезд в общественно транспорте. В случае досрочного возврата долга производится перерасчет переплаты. Проценты возьмутся только за фактическое время пользования заемными средствами.

Быстро сравнить условия предоставления ссуды можно посредством специализированных онлайн сервисов. Достаточно ввести параметры кредита программа подберет нужные варианты сотрудничества. Новые клиенты МФО могут рассчитывать на оформление микрокредита под 0%. Тут нет никакого обмана. Сколько одолжил, столько и вернул. Беспроцентный займ – акционный продукт, направленный на расширение базы потенциальной клиентуры и создания положительной репутации кредитной организации.

Некоторые эксперты рекомендуют подавать онлайн заявки сразу в несколько МФО. Это не отнимает много времени. Потребуется ответить на несложные вопросы анкеты. После рассмотрения заявок и предложения индивидуальных условий сотрудничества стоит выбрать оптимальный вариант по процентным ставкам и лимитам.

 

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Теги: займ
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