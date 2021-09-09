Как бизнес инвестирует в конкурентные преимущества и поощряет таланты

10 сентября состоится торжественное открытие обновленного пространства интерактивного обучения, оснащенное техникой для каждого студента и интерактивными дисплеями. Проект реализован на базе компьютерного класса Института международных при поддержке Алены Шевцовой, CEO fintech компании LeoGaming, акционера транзакционного банка IBOX BANK.

"Поддерживать и инвестировать в развитие образовательных центров – устоявшаяся мировая практика. Для Украины это первый эндаумент-фонд, и чрезвычайно важно, что именно с Института международных отношений начинается история взаимодействия бизнеса и образования. Для меня это личная история успеха как для выпускницы и основателя бизнеса, для которого таланты – это конкурентное преимущество", – рассказывает Алена Шевцова, CEO fintech компании LeoGaming, акционер IBOX BANK.

"Ендаумент-фонд Института – уникальный для Украины пример того, как объединить в себе динамику украинского бизнеса и развитие университета. У нас есть богатый опыт сотрудничества с ответственным бизнесом, и мы очень рады, что теперь наши студенты будут иметь доступ к самым современным инструментам интерактивного обучения", – подчеркивает Валентина Мазуренко, Координатор по организации публичных мероприятий и партнерства Института.

Сумма инвестиций в ремонт и оснащение центра интерактивного обучения составила 1,5 млн грн, без учета личных средств основного мецената и вдохновительницы проекта Алены Шевцовой.

Эндаумент-фонд Института международных отношений – первый в Украине целевой фонд университета, предназначенный для использования в некоммерческих целях. Фонд был создан по инициативе выпускников с целью формирования конкурентных преимуществ университета и привлечения талантов со студенческой скамьи.

Дата: 10.09.2021

Где состоится: корпус КИМО по адресу: улица Юрия Ильенко, 36/1, 4 этаж.

О LeoGaming:

Украинская fintech-компания, работающая на финансовом рынке с 2010 года. Основная сфера деятельности – процессинг платежей для крупнейших мировых разработчиков и издателей онлайн-игр в Украине и других сервисов (библиотека сервисов насчитывает более 2200 наименований), а также разработка и поддержка комплексных платежных решений для крупного бизнеса.

Об IBOX BANK:

Украинский коммерческий банк, работающий на рынке с 1993 года. В 2019 году АО "АЙБОКС БАНК" перешел на стратегию развития транзакционного банка. По результатам первого полугодия 2021 года банк вошел в топ-5 украинских банков по приросту средств юридических лиц, а июле 2021 г. года увеличил уставной капитал с 200 до 281 млн грн.

Программа брифинга для прессы:

• 09: 00-10: 00 – сбор участников и журналистов

• 10: 00-10: 30 – открытие Центра интерактивного обучения

• 10: 30-11: 00 – Q&A сессия с участием Алены Шевцовой, CEO fintech компании LeoGaming, акционера IBOX BANK; Виктора Ющенко, третьего Президента Украины, председателя Наблюдательного совета международной платежной системы LEO; Петра Мельника, председателя правления IBOX BANK; Владимира Бугрова, ректора КНУ им. Т. Шевченко; Валерия Копейки, директора Института международных отношений КНУ им. Т. Шевченко.