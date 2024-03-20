Какие бывают ставки на индивидуальный тотал

В ставках на спорт важное место занимает индивидуальный тотал.

Именно это пари выбирают многие болельщики при создании ставок на футбольные, баскетбольные, волейбольные матчи, а также индивидуальные поединки, например, в боксе или теннисе. Индивидуальный тотал доступен почти во всех букмекерских конторах, в том числе в тех, которые совмещают в себе БК и казино. Так, интересные варианты предлагает Vbet казино.

Что такое индивидуальный тотал

Индивидуальный тотал — это вид пари на результативность матча или соревнования, при котором берется во внимание результат только одной стороны, например, количество очков, забитых голов, угловых, желтых карточек, красных карточек, бросков, ударов. При расчете успешности пари общий исход игры или соревнования не имеет значения. Если прогноз на одного соперника правильный — ставка считается успешной.

Это очень простой вид ставок на спорт. Чаще всего он используется игроками для прогнозирования футбольных матчей. Он неплохо подходит для новичков, которые не умеют достаточно хорошо прогнозировать исход спортивных соревнований.

Разновидности ставок на индивидуальный тотал

Ставки на ИТ могут быть нескольких видов. Каждый из них имеет свои особенности начисления коэффициентов и формирования выигрыша. Проще всего с ними разобраться на примере футбольных матчей:

ИТБ 1 — если ставка сделана на хозяев поединка, им нужно забить хотя бы один гол, может быть и больше, тогда ставка будет засчитана как удачная.

ИТМ 2 — ставка будет удачной, если гости забьют 2 гола или меньше. В случае, если вторая команда забьет 3 гола или больше, пользователь проиграет.

Чет/нечет — здесь игроку необходимо угадать только, четное или нечетное количество голов забьет выбранная команда. При этом 0 считается как чет.

Точное количество голов — здесь важно угадать, с каким результатом сыграет любимая команда. Поскольку это сделать сложнее всего, коэффициенты на такой вид индивидуального пари являются самыми высокими.

В обычных букмекерских компаниях и тех, которые представляют собой комбинацию БК и казино, например, казино Фавбет, встречается и следующие два варианта индивидуального тотала:

Европейский — ИТБ1, ИТМ2 рассчитываются только в целочисленном значении. Он подходит для новичков. Азиатский — ИТБ1, ИТМ2 считаются в дробном значении. Это самый сложный вид ИТ с высокими коэффициентами, которому отдают предпочтение профессиональные игроки.

Опытные игроки рекомендуют новичкам начинать именно со ставок на футбол, европейского вида ИТ и чет/нечет. Это самый простой вариант, который позволит разобраться с особенностями формирования пари, динамикой, результативностью конкретных команд. Спрогнозировать ИТБ1 и ИТМ2 будет не сложно для тех, кто давно болеет за любимую команду и хорошо понимает ее шансы на успех в соревновании с определенными конкурентами.

Стратегии ставок на ИТ для повышения шансов на выигрыш

Результаты спортивных соревнований невозможно предсказать со 100% вероятностью — в том числе не бывает стратегий, которые обеспечивали бы гарантированный выигрыш. Тем не менее, некоторые из них помогают повысить шансы на успех.

Например, популярна стратегия Далласа. Ее суть заключается в том, чтобы поставить против слабой команды, при этом выбрав коэффициент 1.6-1.8. Обычно на ставку такого типа используют 5-10% банкролла.

Как делать успешные ставки на индивидуальный тотал

Совершение пари — это всегда риск. Тем не менее, можно повысить шансы на успех, если создавать пари обдуманно, не на эмоциях. Для успешных ставок на ИТ важно проанализировать соперников и обратить внимание на:

показатели результативности обеих команд в этом и предыдущих сезонах, динамику роста или спадания их успешности;

уровень отдельных игроков в командных видах спорта;

наличие в командах успешных основных нападающих;

качество линии обороны, ее слабые стороны;

мотивация на игру, ее важность для обеих команд.

Эти показатели помогут определить, какая команда имеет более высокие шансы на успех. На основе такой информации можно создавать ИТБ1 и ИТМ2.

Данные относительно успешности команд можно брать на тематических сайтах и форумах, читать обсуждения фанатов. Если нет времени на длительный поиск данных, то быстро ознакомиться со статистикой команд можно в специальных таблицах.

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