Які бувають ставки на індивідуальний тотал

У ставках на спорт важливе місце займає індивідуальний тотал.

Саме це парі обирає велика кількість вболівальників під час створення ставок на футбольні, баскетбольні, волейбольні матчі, а також індивідуальні поєдинки, наприклад, у боксі або тенісі. Індивідуальний тотал доступний майже у всіх букмекерських конторах, зокрема в тих, які поєднують у собі БК і казино. Так, цікаві варіанти пропонує Vbet казино.

Що таке індивідуальний тотал

Індивідуальний тотал — це різновид парі на результативність матчу або змагання, під час якого береться до уваги результат тільки однієї сторони, наприклад, кількість очок, забитих голів, кутових, жовтих карток, червоних карток, кидків, ударів. Під час розрахунку успішності парі загальний результат гри або змагання не має значення. Якщо прогноз на одного суперника правильний — ставка вважається успішною.

Це дуже простий вид ставок на спорт. Найчастіше він використовується гравцями для прогнозування футбольних матчів. Він непогано підходить для новачків, які не вміють досить добре прогнозувати результат спортивних змагань.

Різновиди ставок на індивідуальний тотал

Ставки на ІТ можуть бути декількох видів. Кожен із них має свої особливості нарахування коефіцієнтів і формування виграшу. Найпростіше з ними розібратися на прикладі футбольних матчів:

ІТБ 1 — якщо ставку зроблено на господарів поєдинку, їм потрібно забити хоча б один гол, можливо, й більше, тоді ставку буде зараховано як вдалу.

ІТМ 2 — ставка буде вдалою, якщо гості заб'ють 2 голи або менше. У разі, якщо друга команда заб'є 3 голи або більше, користувач програє.

Парне/непарне — тут гравцеві необхідно вгадати тільки, парну чи непарну кількість голів заб'є обрана команда. При цьому 0 вважається як парне.

Точна кількість голів — тут важливо вгадати, з яким результатом зіграє улюблена команда. Оскільки це зробити найскладніше, коефіцієнти на такий вид індивідуального парі є найвищими.

У звичайних букмекерських компаніях і тих, які являють собою комбінацію БК і казино, наприклад, казино Фавбет, можна знайти два варіанти індивідуального тотала:

Європейський — ІТБ1, ІТМ2 розраховуються тільки в цілочисельному значенні. Він підходить для новачків. Азіатський — ІТБ1, ІТМ2 розраховуються в дробовому значенні. Це найскладніший вид ІТ з високими коефіцієнтами, якому віддають перевагу професійні гравці.

Досвідчені гравці рекомендують новачкам починати саме зі ставок на футбол, європейського виду ІТ і парне/непарне. Це найпростіший варіант, який дасть змогу розібратися з особливостями формування парі, динамікою, результативністю конкретних команд. Спрогнозувати ІТБ1 та ІТМ2 буде не складно для тих, хто давно вболіває за улюблену команду і добре розуміє її шанси на успіх у змаганні з певними конкурентами.

Стратегії ставок на ІТ для підвищення шансів на виграш

Результати спортивних змагань неможливо передбачити зі 100% ймовірністю — зокрема не буває стратегій, які забезпечували б гарантований виграш. Проте деякі з них допомагають підвищити шанси на успіх.

Наприклад, популярна стратегія Далласа. Її суть полягає в тому, щоб поставити проти слабкої команди, водночас вибравши коефіцієнт 1.6-1.8. Зазвичай на ставку такого типу використовують 5-10% банкролу.

Як робити успішні ставки на індивідуальний тотал

Здійснення парі — це завжди ризик. Проте можна підвищити шанси на успіх, якщо створювати парі обдумано, не на емоціях. Для успішних ставок на ІТ важливо проаналізувати суперників і звернути увагу на:

показники результативності обох команд у цьому та попередніх сезонах, динаміку зростання або спадання їхньої успішності;

рівень окремих гравців у командних видах спорту;

наявність у командах успішних основних нападників;

якість лінії оборони, її слабкі сторони;

мотивація на гру, її важливість для обох команд.

Ці показники допоможуть визначити, яка команда має вищі шанси на успіх. На основі такої інформації можна створювати ІТБ1 та ІТМ2.

Дані щодо успішності команд можна брати на тематичних сайтах і форумах, читати обговорення фанатів. Якщо немає часу на тривалий пошук даних, то швидко ознайомитися зі статистикою команд можна в спеціальних таблицях.

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