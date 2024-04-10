ЛембергМит: Лидерство в производстве качественной мясной продукции

Мясная компания ЛембергМит, основанная еще в 2001 году, а сегодня известная своей репутацией в области производства мясной продукции среди украинских производителей. Успех компании "ЛембергМит" основан на высоких стандартах качества, надежности и инновациях.⠀

Благодаря тесному и надежному сотрудничеству и прямым контрактам с фермерскими хозяйствами, ЛембергМит способен обеспечивать себя большими объемами высококачественного сырья для нужд производства. Главным приоритетом работы компании является контроль качества на каждом этапе производства: начиная с ветеринарного контроля качества сырья и заканчивая современными технологиями хранения и логистики готовой продукции.⠀

ЛембергМит активно внедряет инновационные решения и следит за последними тенденциями в отрасли, тем самым удовлетворяет потребности современного требовательного потребителя, а ее модернизированные производственные мощности позволяют производить мясные продукты эталонного качества.⠀

Чувствуя ответственность перед общественностью, компания внедряет различные инициативы по сохранению окружающей среды, используя электроэнергию из собственных солнечных электростанций в том же числе.⠀

По состоянию на сегодняшний день, ассортимент продукции ЛембергМит включает в себя разнообразные виды мясных изделий: от элементов свежей свинины до охлажденных мясных изделий под ТМ "ЦЕМЯСО".⠀

В результате, ЛембергМит является символом качества и надежности в области производства мясных продуктов. Ее постоянное стремление к совершенствованию и инновационные принципы деятельности делают ее одним из лидеров на рынке, а преданность качеству и соответствию международным стандартам – первым выбором для потребителей!