ЛембергМіт: Лідерство у виробництві якісної м'ясної продукції

М’ясна компанія ЛембергМіт, що була заснована ще у 2001 році, а сьогодні відома своєю репутацією у галузі виробництва м'ясної продукції серед українських виробників. Успіх компанії "ЛембергМіт" ґрунтується на високих стандартах якості, надійності та інноваціях.⠀

Завдяки тісному і надійному співробітництву та прямим контрактам з фермерськими господарствами, ЛембергМіт має змогу забезпечувати себе великими об’ємами високоякісної сировини для потреб виробництва. Головним пріоритетом у роботі компанії є контроль якості на кожному етапі виробництва: починаючи з ветеринарного контролю якості сировини і закінчуючи сучасними технологіями зберігання та логістики готової продукції.⠀

ЛембергМіт активно впроваджує інноваційні рішення та стежить за останніми тенденціями у галузі, цим же ж задовольняє потреби сучасного вибагливого споживача, а її модернізовані виробничі потужності дозволяють виробляти м'ясні продукти еталонної якості.⠀

Відчуваючи відповідальність перед громадськістю, компанія впроваджує різні ініціативи для збереження навколишнього середовища, використовуючи електроенергію з власних сонячних електростанцій у тому ж числі.⠀

Станом на сьогодні, асортимент продукції ЛембергМіт включає в себе різноманітні види м'ясних виробів: від елементів свіжої свинини до охолоджених м’ясних виробів під ТМ "ЦЕМ’ЯСО".⠀

У підсумку, ЛембергМіт є символом якості та надійності у галузі виробництва м'ясних продуктів. Її постійне прагнення до вдосконалення та інноваційні принципи діяльності роблять її одним із лідерів на ринку, а відданість якості та відповідності міжнародним стандартам – першим вибором для споживачів!