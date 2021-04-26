LG обновила линейку телевизоров 2021: новое качество, инновации и стиль

Компания LG в очередной раз приятно удивила технологическими решениями, обеспечив запросы самых требовательных пользователей. Обновленные линейки телевизоров OLED, QNED Mini LED и NanoCell 2021 открывают новые горизонты изображения, звука, инновационности и стиля.

Минималистичность дизайна делает телевизоры LG актуальными в любом интерьере. Изюминкой линейки OLED стал дизайн "Галерея", который обеспечивает плотное прилегание к стене. А новый аксессуар от LG – подставка для телевизоров OLED Gallery – позволяет установить телевизор в любом месте дома, превратив ее в художественную галерею.

Флагманская линейка OLED телевизоров 2021 представлена ​​сериями Z1, G1, C1, A1. Благодаря панелям с самоподсвечивающимися пикселями, они отличаются сверхчетким и качественным изображением.

Серия OLED Z1 получила обновленный процессор A9 Gen4 с искусственным интеллектом. Он поддерживает технологии HDMI 2.1, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, а также сочетает в себе все преимущества технологий панелей OLED с разрешением 8К. 100 миллионов самоподсвечивающихся пикселей обеспечивают неимоверную реалистичность картинки. OLED Z1 – это домашний кинотеатр с атмосферой полного погружения. Инновационные решения позволяют почувствовать себя участником фильма, болельщиком на трибуне или персонажем в игре.

Серия G1 оснащена новой матрицей OLED Evo. С ее помощью яркость OLED-элементов выросла на 20%, но срок службы остался на прежнем высоком уровне. Разработчик называет OLED Evo самыми яркими на рынке. Новинки имеют компактный дизайн и плотное прилегание к стене, что делает эти телевизоры эстетическими арт-объектами.

Телевизоры серии С1 получили процессор нового поколения A9 Gen4 AI. Его "научили" автоматически настраивать изображение в зависимости от жанра контента и окружающей среды. Среди преимуществ этой модели – 4 порта HDMI 2.1, задержка в 1 мс и новый режим Game Optimizer. Новинка также имеет широкий выбор диапазона экранов – от 48 до 77 дюймов.

OLED А1 – новая, более бюджетная серия, которая сделала качество OLED доступным для широкого круга пользователей. Главные преимущества модели: новый процессор Alpha 7 Gen4 и интеллектуальная поддержка платформы webOs. Качество изображения по доступной цене делает телевизоры LG OLED А1 привлекательными для геймеров киноманов.

Серия QNED Mini LED – это сочетание лучших характеристик двух типов матриц NanoCell и Quantum Dot. Телевизоры этой серии получили новую технологию подсветки QNED Mini LED: 30000 светодиодов и 2500 блоков затмения создают невероятный контраст. Черный цвет стал еще глубже и насыщеннее. Серия представлена ​​моделями QNED99 в размерах 75 и 86 дюймов. Разрешение 8К и частота 120 Гц позволяет реализовать настолько живое изображение, что к нему хочется дотронуться. Среди новаций – технология апскейлинг, которая улучшает видео до качества 8К.

Новые телевизоры NanoCell с разрешением 8К и 4К стали лауреатом премии CES 2021 Innovation Awards в области компьютерных игр. Технология NanoCell фильтрует неточные оттенки и передает чистые, насыщенные цвета для большей реалистичности и погружения в атмосферу кино, игр и спорта.

Модели UHD также обновились. Телевизоры получили 4-ядерный процессор и более тонкий и безрамочный дизайн.

Инновационный набор линейки телевизоров LG 2021 года: