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26.04.2021, 10:30

LG обновила линейку телевизоров 2021: новое качество, инновации и стиль

LG обновила линейку телевизоров 2021: новое качество, инновации и стиль - Фото

LG продолжает дарить пользователям незабываемые впечатления: представлена ​​новая линейка телевизоров OLED, QNED Mini LED и NanoCell

Компания LG в очередной раз приятно удивила технологическими решениями, обеспечив запросы самых требовательных пользователей. Обновленные линейки телевизоров OLED, QNED Mini LED и NanoCell 2021 открывают новые горизонты изображения, звука, инновационности и стиля.

Минималистичность дизайна делает телевизоры LG актуальными в любом интерьере. Изюминкой линейки OLED стал дизайн "Галерея", который обеспечивает плотное прилегание к стене. А новый аксессуар от LG – подставка для телевизоров OLED Gallery – позволяет установить телевизор в любом месте дома, превратив ее в художественную галерею.

Флагманская линейка OLED телевизоров 2021 представлена ​​сериями Z1, G1, C1, A1. Благодаря панелям с самоподсвечивающимися пикселями, они отличаются сверхчетким и качественным изображением.

Серия OLED Z1 получила обновленный процессор A9 Gen4 с искусственным интеллектом. Он поддерживает технологии HDMI 2.1, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, а также сочетает в себе все преимущества технологий панелей OLED с разрешением 8К. 100 миллионов самоподсвечивающихся пикселей обеспечивают неимоверную реалистичность картинки. OLED Z1 – это домашний кинотеатр с атмосферой полного погружения. Инновационные решения позволяют почувствовать себя участником фильма, болельщиком на трибуне или персонажем в игре.

Серия G1 оснащена новой матрицей OLED Evo. С ее помощью яркость OLED-элементов выросла на 20%, но срок службы остался на прежнем высоком уровне. Разработчик называет OLED Evo самыми яркими на рынке. Новинки имеют компактный дизайн и плотное прилегание к стене, что делает эти телевизоры эстетическими арт-объектами.

Телевизоры серии С1 получили процессор нового поколения A9 Gen4 AI. Его "научили" автоматически настраивать изображение в зависимости от жанра контента и окружающей среды. Среди преимуществ этой модели – 4 порта HDMI 2.1, задержка в 1 мс и новый режим Game Optimizer. Новинка также имеет широкий выбор диапазона экранов – от 48 до 77 дюймов.

OLED А1 – новая, более бюджетная серия, которая сделала качество OLED доступным для широкого круга пользователей. Главные преимущества модели: новый процессор Alpha 7 Gen4 и интеллектуальная поддержка платформы webOs. Качество изображения по доступной цене делает телевизоры LG OLED А1 привлекательными для геймеров киноманов.

Серия QNED Mini LED – это сочетание лучших характеристик двух типов матриц NanoCell и Quantum Dot. Телевизоры этой серии получили новую технологию подсветки QNED Mini LED: 30000 светодиодов и 2500 блоков затмения создают невероятный контраст. Черный цвет стал еще глубже и насыщеннее. Серия представлена ​​моделями QNED99 в размерах 75 и 86 дюймов. Разрешение 8К и частота 120 Гц позволяет реализовать настолько живое изображение, что к нему хочется дотронуться. Среди новаций – технология апскейлинг, которая улучшает видео до качества 8К.

Новые телевизоры NanoCell с разрешением 8К и 4К стали лауреатом премии CES 2021 Innovation Awards в области компьютерных игр. Технология NanoCell фильтрует неточные оттенки и передает чистые, насыщенные цвета для большей реалистичности и погружения в атмосферу кино, игр и спорта.

Модели UHD также обновились. Телевизоры получили 4-ядерный процессор и более тонкий и безрамочный дизайн.

Инновационный набор линейки телевизоров LG 2021 года:

  • Процессор LG α (Alpha) 9 Gen 4 – анализирует тип контента и особенности окружения, автоматически настраивает изображение и звук для воспроизведения фильмов и передач в высоком качестве;
  • Технологии HDR10 PRO, Dolby Vision IQ и Dolby Atmos – оптимизируют изображение и звук в каждом кадре, FILMMAKER MODE ™ – деактивирует эффекты и сглаживает движения;
  • OLED Motion Pro – делает динамическое изображение более четким;
  • Bluetooth Surround Ready – дает возможность подключения дополнительной беспроводной акустики;
  • Режим малой задержки ALLM – обеспечивает плавность движений без мерцания и возможность отображать до 120 кадров в секунду в 4К;
  • Режим Game Optimizer – регулирует настройки изображения для улучшения видимости в темных и светлых зонах;
  • Модуль LG ThinQ AI в версии webOS 6.0 – расширяет функции интеллектуального управления;
  • AirPlay 2 – позволяет транслировать фильмы, телепередачи и просматривать фото с Apple-гаджетов;
  • Приложение Sports Alert – дает возможность следить за любимыми командами;
  • Пульт дистанционного управления Magic Remote 2021 поддерживает webOS 6.0 и NFC для синхронизации со смартфоном.
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Теги: Телевизоры, lg
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