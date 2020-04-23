Молодежь создаст каталог ответственных компаний в Украине в условиях пандемии

CSR Ukraine, экспертная организация Центр «Развитие КСО» в рамках Программы «SDG-Амбассадоры» при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины, проведет онлайн-нетворкатон для молодежи «Бизнес и общество» 28 апреля 2020 года. Цель - объединить молодежь со всей Украины для создания первого Каталога вклада компаний в Украине для борьбы с COVID-19 (далее - Каталог). В течение мероприятия молодые люди будут искать и анализировать действия бизнеса в условиях пандемии на национальном и региональном уровнях.

Украинский бизнес активно включился в борьбу с COVID-19, перечисляя тысячи и миллионы гривен на помощь медикам и больницам, поддержку своих сотрудников и социально незащищенных слоев населения (в том числе "ба и ди»). Украинские медиа также поддержали национальные компании через освещение их вклада. Но мы уверены, что и малый и средний бизнес, как и крупный бизнес, также делают много на региональном уровне, в маленьких городах и селах. Как оценить это влияние и вклад?

Для оценки вклада крупного, малого и среднего бизнеса CSR Ukraine собирает молодежь со всей Украины на онлайн-нетворкатон «Бизнес и общество». В течение пяти часов команды будут искать действия компаний в Украине в условиях пандемии во всех доступных и проверенных источниках для создания Каталога ответственных компаний.

Каждая команда получит перечень букв алфавита, согласно которым будет искать информацию о вкладе тех компаний, названия которых начинаются на эти буквы. Побеждают команды, которые создали самый большой и самый точный список по оценке Жюри. Оценивать работы будут представители/ницы украинских компаний.

Ожидается, что результатами нетворкатона станут: 1) созданный Каталог ответственных компаний в условиях пандемии и размещенный на сайте CSR Ukraine, 2) повышение репутации бизнеса в глазах молодежи и общества, 3) привлечение молодежи в качестве волонтеров в проекты в условиях пандемии.

Регистрация молодежи для участия в Нетворкатоне - https://forms.gle/RdkTeDM1h3jwMmoH9

Контактное лицо для СМИ и компаний, которые хотят присоединиться (отправить информацию о своем вкладе, предоставить подарки для молодежи, войти в состав Жюри) - Александра Гондюл, координаторка проекта: +38 068 356 49 07, sdg@csr-ukraine.org

CSR Ukraine, Центр «Развитие КСО» - экспертная организация в Украине, которая объединяет более 40 крупных компаний, совместно с которыми уже десять лет продвигает принципы устойчивого ведения бизнеса и социальной ответственности, реализует собственные социальные проекты, предоставляет консультации, проводит семинары и тренинги по вопросах КСВ и отчетах, как для частных компаний, так и для государственных органов власти. Является национальным партнером CSR Europe (Брюссель, Бельгия) и Всемирного бизнес-совета по устойчивому развитию (Женева, Швейцария). www.csr-ukraine.org

Network-А-Тhon - это открытое мероприятие для нетворкинга, основная цель которого - установление новых знакомств и получения полезного опыта.

SDG-Амбассадоры - лидерская программа для молодежи, инициированная Центром «Развитие КСО» с целью привлечения молодых людей к внедрению Целей устойчивого развития, создания ими уникальных проектов и продвижения движения за устойчивое развитие по всей Украине.