Основные правила внешней проверки автомобиля перед покупкой

Если вы собрались купить авто с пробегом, оценка его состояния не просто желательна – она обязательна. Тщательный осмотр позволит вам избежать проблем на дорогах в будущем, а также позволит снизить цену на машину при обнаружении каких-либо неполадок. Но прежде чем переходить к диагностике автомобиля, стоит оценить его внешнее состояние, проведя первичный осмотр. О правилах такой оценки мы и расскажем.
Если вы хотите купить авто Киев будет лучшим вариантом для поиска б/у машин с пробегом. На сервисе OLX вы сможете найти выгодные предложения с коробкой автомат или механикой, договорившись с продавцом о встрече для осмотра транспортного средства. При этом важно соблюдать определенные правила, которые помогут провести грамотную оценку ТС:
Только после проверки внешней составляющей автомобиля можно переходить к оценке состояния его узлов и внутренних механизмов.
При проверке салона автомобиля наибольшее внимание уделяйте водительскому креслу, так как оно подвергается большим нагрузкам. Также внимательно осмотрите петли водительской двери: они эксплуатируются интенсивнее остальных. Для опытного водителя степень износа "водительской стороны" скажет гораздо больше о пробеге транспортного средства, чем показатель одометра. Помните, даже если вы не совсем компетентны в оценке внешнего состояния машины, активность при ее осмотре снизит количество восторженных эпитетов от продавца и поможет снизить конечную цену товара.