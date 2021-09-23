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23.09.2021, 13:20

Основные правила внешней проверки автомобиля перед покупкой

Цей матеріал також доступний українською
Основные правила внешней проверки автомобиля перед покупкой - Фото
depositphotos.com

Если вы собрались купить авто с пробегом, оценка его состояния не просто желательна – она обязательна. Тщательный осмотр позволит вам избежать проблем на дорогах в будущем, а также позволит снизить цену на машину при обнаружении каких-либо неполадок. Но прежде чем переходить к диагностике автомобиля, стоит оценить его внешнее состояние, проведя первичный осмотр. О правилах такой оценки мы и расскажем. 

Как провести внешний осмотр авто перед покупкой?

Если вы хотите купить авто Киев будет лучшим вариантом для поиска б/у машин с пробегом. На сервисе OLX вы сможете найти выгодные предложения с коробкой автомат или механикой, договорившись с продавцом о встрече для осмотра транспортного средства. При этом важно соблюдать определенные правила, которые помогут провести грамотную оценку ТС:

  • осматривать автомобиль лучше вдвоем, что не заметите вы, увидит ваш помощник;
  • по возможности привлекайте к оценке состояния машины человека, работающего на СТО;
  • тщательно осмотрите кузов на предмет наличия ржавчины, вмятин, сколов и единого оттенка краски;
  • не поленитесь проверить днище машины, ее крылья и бампер;
  • проверьте "укромные" места в салоне, так как именно там могут быть скрыты дефекты;
  • проведите первичный осмотр мотора на предмет утечки масла;
  • внимательно осмотрите багажное отделение.

Только после проверки внешней составляющей автомобиля можно переходить к оценке состояния его узлов и внутренних механизмов.

На что ещё обращать внимание при покупке машины?

При проверке салона автомобиля наибольшее внимание уделяйте водительскому креслу, так как оно подвергается большим нагрузкам. Также внимательно осмотрите петли водительской двери: они эксплуатируются интенсивнее остальных. Для опытного водителя степень износа "водительской стороны" скажет гораздо больше о пробеге транспортного средства, чем показатель одометра. Помните, даже если вы не совсем компетентны в оценке внешнего состояния машины, активность при ее осмотре снизит количество восторженных эпитетов от продавца и поможет снизить конечную цену товара.

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Теги: автомобиль, OLX
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