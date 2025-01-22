ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ КР: купить противогазы в Украине

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ КР поставляет противогазы для защиты, которые соответствуют требованиям Постановления КМУ №1200 от 19.08.2002

Компания "ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ КР" с 2016 года занимается поставками фильтрующих противогазов предприятиям Украины, является официальным представителем украинского производителя противогазов и официальным представителем европейских брендов TRAYAL и SIGMA в Украине.

За время своей деятельности противогазами от компании "ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ КР" обеспечены сотни тысяч работников органов местного самоуправления, лечебных учреждений, учебных заведений, финансовых учреждений, коммерческих предприятий, силовых структур и даже представители украинской космонавтики!

Противогазы украинского производства

Противогазы, поставляемые украинским предприятиям, отвечают требованиям украинского и европейского законодательства, сертифицированы в Украине, имеют все разрешительные документы и соответствуют требованиям СОУ МНС 75.2-00013528-002:2010 и Постановлению КМУ №1200 от 19.08.2002, подходят для обеспечения работников предприятий, формирований гражданской защиты и неработающего населения.

Противогаз ИЗОД-1 NBC – бюджетный вариант фильтрующего противогаза. Подходит для обеспечения неработающего населения в соответствии с требованиями Постановления 1200

Противогаз ИЗОД-2 NBC – практически аналог всем известного с советских времен противогаза ГП-7. Подходит для обеспечения работников предприятий, приобщенных к формированию гражданской защиты.

Противогаз ИЗОД-3 NBC – аналог противогаза ГП-9. Современный противогаз с панорамным визирем. Подходит для руководящего звена формирований гражданской защиты.

Противогаз ИЗОД-3 CBRN – улучшенный аналог противогаза ГП-9. Удобная маска с панорамным визирем, которая комплектуется военным фильтром CBRN, который имеет максимально возможную защиту.

Фильтрующие противогазы с инвентарным номером НАТО:

Нижеперечисленные модели противогазов, кроме соответствия украинскому и европейскому законодательству, также сертифицированы по стандарту НАТО и имеют инвентарные номера НАТО.

Военно-гражданский противогаз M2F CBRN TRAYAL – военный фильтрующий противогаз, который в июле 2024 года получил Свидетельство МОУ и разрешен для использования во всех вооруженных формированиях Сил Обороны Украины.

Гражданский противогаз B2G CBRN TRAYAL– модель гражданского фильтрующего противогаза с панорамной маской, который производится из качественных материалов и имеет максимальную защиту с военным фильтром CBRN.

Детский противогаз MD -1 TRAYAL – единственная модель детского противогаза, официально поставляемая в Украину и имеющая украинскую сертификацию.

Мы помогаем защитить самое главное – Вашу жизнь!

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Компания "ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ КР" желает всем нам скорейшей Победы!