ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ КР: купити протигази в Україні

Компанія "ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ КР" постачає сертифіковані протигази для захисту працівників та цивільних, які відповідають вимогам Постанови КМУ №1200 від 19.08.2002.

Компанія "ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ КР" з 2016 року займається поставками фільтрувальних протигазів підприємствам України, є офіційним представником українського виробника протигазів та офіційним представником європейських брендів TRAYAL та SIGMA в Україні.

За час своєї діяльності протигазами від компанії "ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ КР" забезпечені сотні тисяч працівників органів місцевого самоврядування, лікарняних закладів, закладів освіти, фінансових установ, комерційних підприємств, силових структур та навіть представники української космонавтики!

Протигази українського виробництва

Протигази, які постачаються українським підприємствам, відповідають вимогам українського та європейського законодавства, сертифіковані в Україні, та мають всі дозвільні документи на відповідність вимогам СОУ МНС 75.2-00013528-002:2010 та вимогам Постанови КМУ № 1200 від 19.08.2002 (зі змінами) та підходять для забезпечення працівників підприємств, формувань цивільного захисту та непрацюючого населення.

Протигаз ІЗОД-1 NBC – бюджетний варіант фільтрувального протигаза. Підходить для забезпечення непрацюючого населення відповідно до вимог Постанови 1200

Протигаз ІЗОД-2 NBC – практично аналог всім відомого з радянських часів протигаза ГП-7. Підходить для забезпечення працівників підприємств, які долучені до формувань цивільного захисту.

Протигаз ІЗОД-3 NBC – аналог протигаза ГП-9. Сучасний протигаз з панорамним візиром. Підходить для керівної ланки формувань цивільного захисту.

Протигаз ІЗОД-3 CBRN – покращений аналог протигаза ГП-9. Зручна маска з панорамним візиром, яка комплектується військовим фільтром CBRN, який має максимально можливий захист.

Фільтрувальні протигази, які мають інвентарний номер НАТО

Нижче перелічені моделі протигазів, окрім відповідності до українського та європейського законодавства, також сертифіковані за стандартом НАТО та мають інвентарні номери НАТО.

Військово-цивільний протигаз M2F CBRN TRAYAL–військовий фільтрувальний протигаз, який у липні 2024 року отримав Свідоцтво МОУ та дозволений для використання у всіх збройних формуваннях Сил Оборони України.

Цивільний протигаз B2G CBRN TRAYAL – модель цивільного фільтрувального протигаза з панорамною маскою, який виготовляється з якісних матеріалів та має максимальний захист з військовим фільтром CBRN.

Дитячий протигаз MD-1 TRAYAL – єдина модель дитячого протигазу, яка офіційно постачається в Україну та має українську сертифікацію.

Ми допомагаємо захистити найголовніше – Ваше життя!

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Компанія "Цивільний Захист КР" бажає всім нам якнайшвидшої Перемоги!