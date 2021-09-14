В Институте международных отношений открыли интерактивный образовательный центр

10 сентября состоялось торжественное открытие обновленного пространства интерактивного обучения, оснащенного современной техникой для каждого студента, а также интерактивным дисплеем и стрим-студией. Проект реализован на базе компьютерного класса Института международных отношений при поддержке Алены Шевцовой, CEO fintech компании LeoGaming, акционера транзакционного банка IBOX BANK.

Событие состоялось при участии главного мецената Алены Шевцовой, а также: Виктора Ющенко, третьего Президента Украины, председателя Наблюдательного совета международной платежной системы LEO; Петра Мельника, председателя правления IBOX BANK; Владимира Бугрова, ректора КНУ им. Т. Шевченко; Валерия Копейки, директора Института международных отношений КНУ им. Т. Шевченко.

"Наша выпускница бакалавриата 2010 года и 2012 года магистратуры Института международных отношений, Алена Шевцова с компанией и своими коллегами, друзьями сделала вот такой подарок для родного института, поблагодарив за полученную науку таким образом", – рассказывает Владимир Бугров, ректор КНУ имени Тараса Шевченко.

"Эндаумент-фонд Института – уникальный для Украины пример того, как объединить в себе динамику украинского бизнеса и развитие университета. У нас есть богатый опыт сотрудничества с ответственным бизнесом, мы рады, что теперь наши студенты будут иметь доступ к самым современным инструментам интерактивного обучения как в мировых научных центрах", – подчеркнула Валентина Мазуренко, координатор по организации публичных мероприятий и партнерства Института.

Третий Президент Украины и председатель Наблюдательного совета международной платежной системы LEO Виктор Ющенко отметил, что особенно сегодня важно инвестировать в науку, ведь это знание будущих поколений.

Общая стоимость проекта и сумма инвестиций в ремонт и оснащение центра интерактивного обучения составила более 1,5 млн. грн., без учета собственных средств основного мецената Алены Шевцовой.

После модернизации интерактивное образовательное пространство Института международных отношений КНУ оснащено современными компьютерами для выполнения любых рабочих задач, интерактивным дисплеем, совмещающим функции учебной доски, планшета и платформой для трансляций, а также медийной студией на две камеры для проведения дистанционных конференций и лекций.

"Создание интерактивного пространства – не единственный проект. По решению наблюдательного совета МПС LEO и IBOX BANK 15 лучших студентов университета получат стипендию и уже имеют план стажировки в компаниях. А по результатам стажировки лучшим будут сформированы предложения продолжить карьеру в финансовой компании и банке. Надеемся, что словосочетание "социально ответственный бизнес" станет трендом для украинской бизнес среды и такие программы будут примером для 73 украинских банков, " – резюмирует Алена Шевцова.