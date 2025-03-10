Бригада спецназначения "Азов" сообщила, что на ее вооружение поступили новейшие украинские дроны UAS SETH и они уже применяются на фронте.

"Этот ударный беспилотный авиакомплекс прост в эксплуатации, полностью автоматизирован и уже попадает во вражеские цели на Торецком направлении", – рассказали в подразделении.

Военные подчеркнули, что эти дроны производятся в Украине.

Первую партию таких беспилотников "Азов" получил от благотворительного фонда "Повернись живим".

На видео (в начале новости) показано уничтожение российского грузовика с помощью UAS SETH.

Как отмечает профильный ресурс Милитарный, для качественных аэродинамических показателей для этих беспилотников разработчики использовали фюзеляж с треугольным крылом, построенный по схеме "бесхвостка", во многом напоминающий силуэт беспилотника Shahed-136.

Однако, в отличие от иранского беспилотника, украинский дрон оснащен электрическим двигателем, приводящим в действие толкающий винт, отмечает медиа.

Милитарный предполагает, что запуск UAS SETH осуществляется с катапульты (как и "шахеда"), его боевая часть может составлять 3-5 килограммов, а дальность полета – 50 километров или больше.

Фото: Азов

Фото: Азов

Фото: Азов

Фото: Азов

Фото: Азов

Фото: Азов

2 декабря 2024 года президент Зеленский и канцлер Германии Шольц в Киеве осмотрели новейшие образцы вооружения с системами автоматического обнаружения и поражения целей, в частности беспилотники, FPV-дроны, наземные роботизированные комплексы и систему управления "роя дронов".

На фото попали сразу несколько моделей, похожих на российские аналоги: беспилотники, напоминающие "шахеды" и "Ланцеты". Однако точные названия и характеристики БпЛА тогда не уточнялись.