Контрразведка Службы безопасности вместе с другими представителями сил обороны проводит масштабные рейдовые проверки состояния радиационной безопасности по всей территории Украины, сообщило ведомство. Такие мероприятия проводятся из-за постоянных угроз и провокации со стороны Кремля по применению "грязной бомбы", говорится в сообщении.

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В результате проверок опасных радиоактивных материалов не обнаружено, пишет СБУ.

"Только через неделю правоохранители обследовали сотни мест массового пребывания людей и объектов критической инфраструктуры, а также тысячи транспортных средств, которые диверсанты РФ могли потенциально использовать для перевозки радиоактивных материалов", – объясняет ведомство.

Особое внимание сосредоточили на мониторинге блокпостов в прифронтовых и деоккупированных районах, пунктах пропуска через границу и т.д.

"Во время таких рейдов силовики отрабатывают общие алгоритмы действий и механизмы оперативного реагирования на ядерные угрозы со стороны России", – объясняет СБУ.

Ведомство проводило рейды совместно с подразделениями радиационной, химической и биологической защиты ВСУ, Нацгвардии и Государственной пограничной службы.

СПРАВКА. "Грязной бомбой" называется обычное (неядерное) взрывное устройство, которое при взрыве выбрасывает добавленный к взрывчатке радиоактивный материал. Взрыв такого устройства вызывает локальное или масштабное радиоактивное заражение местности.

В июне глава Службы внешней разведки РФ в очередной раз распространил фейк о якобы украинской "грязной бомбе", ему ответил глава МИД: это выдумка для подрыва поддержки Украины международным сообществом.

Минобороны заявило, что если Россия заговорила о "грязной бомбе", это может быть реальной угрозой ее применения россиянами.

В середине августа в некоторых СМИ и соцсетях распространялся фейк о якобы дате, когда РФ планирует взорвать Запорожскую АЭС. Главное управление разведки опровергло этот вброс.

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