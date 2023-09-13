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Тривають рейди з радіаційної безпеки через провокації РФ щодо "брудної бомби" – відео видео

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13.09.2023, 16:55
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Контррозвідка Служби безпеки разом з іншими представниками Сил оборони проводить масштабні рейдові перевірки стану радіаційної безпеки по всій території України, повідомило відомство. Такі заходи проводять через постійні погрози та провокації з боку Кремля щодо застосування "брудної бомби", йдеться у повідомленні.

Внаслідок перевірок небезпечних радіоактивних матеріалів не виявлено, пише СБУ.

"Лише за тиждень правоохоронці обстежили сотні місць масового перебування людей та об’єктів критичної інфраструктури, а також тисячі транспортних засобів, які диверсанти РФ могли потенційно використовувати для перевезення радіоактивних матеріалів", – пояснює відомство.

Особливу увагу зосередили на моніторингу блокпостів у прифронтових і деокупованих районах, пунктів пропуску через кордон тощо, зазначає СБУ

"Під час таких рейдів силовики відпрацьовують спільні алгоритми дій і механізми оперативного реагування на ядерні загрози з боку Росії", – пояснює СБУ.

Відомство проводило рейди спільно з підрозділами з радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗСУ, Нацгвардії та Державної прикордонної служби.

ДОВІДКА. "Брудною бомбою" називається звичайний (неядерний) вибуховий пристрій, який у разі вибуху викидає доданий до вибухівки радіоактивний матеріал. Вибух такого пристрою викликає локальне чи масштабне радіоактивне зараження місцевості.
  • У червні глава Служби зовнішньої розвідки РФ вчергове розповсюдив фейк про нібито українську "брудну бомбу", йому відповів глава МЗС: це вигадка для підриву підтримки України міжнародною спільнотою.
  • Міноборони заявило, що якщо Росія заговорила про "брудну бомбу", це може бути реальною загрозою її застосування росіянами.
  • У середині серпня у деяких ЗМІ та соцмережах поширювався фейк про нібито дату, коли РФ планує підірвати Запорізьку АЕС. Головне управління розвідки спростувало цей вкид.

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Артем Джеріпа
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війнасбурадіаціяпровокаціябрудна бомба
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