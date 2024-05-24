Военным Государственной пограничной службы добровольно сдался в плен российский боец, переодетый в китель украинской армии, который тот якобы нашел во время движения к позициям Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

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В правоохранительном органе отметили, что во время ночных штурмов в Донецкой области вражеские солдаты пытались малой группой зайти на украинские позиции.

В результате нанесения огневого поражения военными из бригады "Месть" российские штурмовики отступили, отметили в ГПСУ.

Как проинформировали правоохранители, один из солдат армии РФ, одетый в китель ВСУ, решил сдаться в плен.

По словам пограничников, оккупант якобы нашел часть снаряжения украинских военнослужащих, двигаясь к позициям Сил обороны.

Пленного передали правоохранительным органам, добавили в ГПСУ.

24 апреля спикер ГПСУ Демченко сообщил, что для дальнейшей защиты границы количество пограничников увеличат на 15 000 человек. По его словам, в случае необходимости новые подразделения ГПСУ смогут совершать боевые действия на границе.

13 мая военные ГПСУ взяли в плен жителя Луганской области, которого россияне "мобилизовали" в свои ряды – он ночью вышел на позиции к украинским противотанкистам.

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