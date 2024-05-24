Військовим Державної прикордонної служби добровільно здався у полон російський боєць, переодягнений в кітель української армії, який той нібито знайшов під час руху до позицій Збройних Сил України. Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

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У правоохоронному органі зазначили, що під час нічних штурмів на Донеччині ворожі солдати намагалися малою групою зайти на українські позиції.

Внаслідок нанесення вогневого ураження військовими з бригади "Помста" російські штурмовики відступили, зауважили в ДПСУ.

Як проінформували правоохоронці, один із солдатів армії РФ, одягнений у кітель ЗСУ, вирішив здатися у полон.

За словами прикордонників, окупант нібито знайшов частину спорядження українських військовослужбовців, рухаючись до позицій Сил оборони.

Наразі полоненого передали правоохоронним органам, додали в ДПСУ.

24 квітня речник ДПСУ Демченко повідомив, що для подальшого захисту кордону кількість прикордонників збільшать на 15 000 осіб. За його словами, в разі потреби нові підрозділи ДПСУ зможуть здійснювати бойові дії на кордоні.

13 травня військові ДПСУ взяли в полон жителя Луганської області, якого росіяни "мобілізували" до своїх лав – він уночі вийшов на позиції до українських протитанкістів.

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